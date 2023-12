Preguntas incómodas en navidad: ¿Cuáles debemos evitar?

Una de las favoritas de las tías es “¿Pa’ cuándo el novio?”

La navidad es la época de juntarse con los seres queridos y los amigos. Muchos aprovechan la festividad para reunirse con aquellas personas que tienen mucho tiempo sin ver o que simplemente optan por cenar en familia.

Pero si bien sabemos, es que existen preguntas incómodas que no deberían hacerse y que al contrario, cada año se hacen más presente.

¿Cuáles preguntas debemos evitar en la cena navideña?

Una de las favoritas de las tías es “¿Pa’ cuándo el novio?”, esta es una de las preguntas más incómodas para muchos, pues quizás han salido de alguna relación fallida o simplemente no quieren tener a alguien a su lado en ese momento, por lo que evitarla contribuye a la armonía de la ocasión.

“¿Y tú no te piensas casar?”

Como si fuese parte de la “ley de vida” cuándo se casará una persona forma parte de la lista de preguntas que sería bueno dejar de hacer, pues es una decisión personal de cada quien y en su momento, le llegará su invitación a la ceremonia, por lo que evite indagar en la vida privada de los demás y así contribuir a las buenas relaciones humanas.

“¿Y no vas a tener hijos?”

El tema de tener hijos también puede resultar ser una situación incómoda, pues hay diversos factores que influyen en la procreación.

Con esta pregunta se puede afectar los sentimientos de los demás. Si no conoce las causas por las que alguien no tenga hijos, sea por condición, situación o decisión, procure no preguntar sobre el tema y evitar malos ratos o una respuesta que pueda que no le agrade.

“Deberías tener la parejita”

Muchas veces acostumbramos a decir a los demás que deben tener “la parejita”, refiriendose al niño y la niña, pero es bueno destacar que cada familia, padre o madre, decide cuando y cuantos hijos deben tener.

“¿Y seguirás comiendo?”

Finalicemos con esta pregunta, que aunque resulta cómica, puede causar incomodidad y enojo a quien la recibe. Tampoco se le debe recordar a nadie si está a dieta, más gordo o flaco, pues todas las personas conoce los espejos y si no es así, conoce su cuerpo y condición.

Por lo que en estas fiestas navideñas, es un buen momento para practicar un poco más la empatía, disfrutar de los momentos y evitarle situaciones incómodas a los demás.