Los 10 libros más vendidos en República Dominicana

El año 2023 ha sido un período emocionante para la industria editorial en República Dominicana, con una amplia gama de libros cautivando los corazones y las mentes de los lectores. Desde intrigantes mundos de ciencia ficción hasta relatos impactantes sobre superación personal y psicológica, los bestsellers han llevado a los lectores a viajar a través de diversas historias y emociones.

A medida que el mercado literario en el país sigue floreciendo, es momento de sumergirnos en los 10 libros que han dominado las listas de ventas y han dejado una huella perdurable en el panorama literario dominicano.

Libros de Ficción

EL VIENTO CONOCE MI NOMBRE- Isabel Allende

Samuel Adler es un niño judío de seis años cuyo padre desaparece durante la Noche de los Cristales Rotos, en la que su familia lo pierde todo. Su madre, desesperada, le consigue una plaza en un tren que le llevará desde la Austria nazi hasta Inglaterra.

Samuel emprende una nueva etapa con su fiel violín y con el peso de la soledad y la incertidumbre, que lo acompañarán siempre en su dilatada vida.

DESPUES DE DICIEMBRE – Joana Marcús

A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno.

Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas, y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superarlo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna renovada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estudios.

Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evoca. Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones quetomó un año atrás.

Jenna está convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre forma parte del pasado, pero# ¿que ocurrirá despues de diciembre?.

LUJURIA. LIBRO 1 – Eva Muñoz

La llama vuelve a encenderse y esta vez quemará a más de uno. Rachel James tuvo que dejar su vida para salvar a los que ama, renunciando a todo lo que le importaba: sus colegas, su carrera y su familia. Ahora, tras dos largos años, el destino toca a su puerta para que seenfrente a lo que le depara: al coronel Morgan, el hombre que la hizo pecar, y al líder de la mafia italiana, Antoni Mascherano.

Un importante cargo está en juego y la teniente debe prepararse para un nuevo duelo. El caos empieza a despertarse: la tercera carta cae sobre la mesa, nuevos peligros salen a la luz, así como pasiones que se creían sepultadas, conflictos, complots y jugarretas que pueden poner en vilo a la mafia y a la milicia.

La saga Pecados Placenteros continúa en esta candente nueva entrega, donde la Lascivia da paso a una latente Lujuria, que demuestra que el tiempo no lo cura todo y que los amores nocivos son tan perjudiciales como intensos.

VOLVER A EMPEZAR- Colleen Hoover

Lily y su exmarido, Ryle, acaban de pactar la custodia compartida de su niña cuando Lily se encuentra de nuevo con su primer amor, Atlas.

Después de casi dos años separados, está entusiasmada porque, por una vez, el tiempo está de su lado, e inmediatamente dice que sí cuando Atlas le pide una cita. Pero su alegría se desvanece cuando piensa que, aunque ya no están casados, Ryle sigue teniendo un papel en la familia, y no consentirá que Atlas Corrigan esté presente en su vida y en la de su hija.

30 SUNSETS PARA ENAMORARTE-Mercedes Ron

«TREINTA ATARDECERES HAN BASTADO PARA ENAMORARME PERDIDAMENTE DE TI» Nikki ha crecido en una pequeña isla de Bali.

Alex ha aterrizado en ese oasis huyendo de Londres. Ella es veterinaria y da clases de yoga. Él es piloto de aviones y vive rodeado de lujo. Solo tienen treinta días para estar juntos, así que ninguno de los dos espera la vorágine de sentimientos y verdades a medias que harán que Alex y Nikki vivan un romance para el que ninguno de los dos está preparado.

¿De qué huye Alex? ¿Cuál es la verdadera razón de los miedos de Nikki? ¿Se puede vivir un amor con fecha de caducidad? ¿O hay historias de amor que no tienen billete de vuelta?

No Ficción

RUGE O ESPERA SER DEVORADO- Daniel Habif

¡Ruge! es un llamado que habita en tu interior, un estruendo capaz de derribar cualquier obstáculo en el camino hacia tus sueños, pero que por años ha sido silenciado por las dudas, los miedos y los prejuicios. En estas páginas, Daniel Habif vuelve a elevar su inspiradora y estimulante voz para compartirte aprendizajes profundos y aplicables que te permitirán comprender tus límites mentales y alcanzar un mayor dominio de tus capacidades.

Estos libros Además, explora alternativas para desatar todo tu potencial, afina el poder de tus pensamientos y te ayuda a liberar ese grito que espantará a quienes pretenden devorarte. ¡Ruge!, porque al destino, más que esperarlo, hay que provocarlo.

MACHETE, CARAJO. TODO SOBRE SANTANA- José Miguel Soto Jiménez

Tamaña vaina del carajos, yo soy el machete de Pedro Santana, y por ese mismo asunto indiscutible, tengo casi siempre que vérmelas de cerca con esas cuestiones “fuñidas” de la historia, en las que me meten de cabeza y sin razón, en el mismo condenado paquete de este rudo “Machetero de El Seibo”, acusándome de cosas terribles, donde además de primitivo soy granuja y sanguinario, pasando a ser cruel, abusivo e inconsciente”, así como me acusan de otras mil jodiendas más que me indilgan de manera desconsiderada.

“tan sólo, para fuñirme la paciencia”, como si me entraran a empellones en una especie de “callejón sin suerte” de “muy mala muerte”, y en esta injusta y engorrosa situación, que no se la deseo ni al peor de mis enemigos, surge el infundio dañino también, de que en el mejor de los casos, “me quiero hacer el más pendejo de la cuenta”, “porque me gusta hacerme el loco”, como si jugara al desentendido, y eso para mí, machete inerte, me resulta en un agravio terrible, porque según ellos con sus “malas lenguas”, soy al final de cuentas, como aquel carajo del cuento “que defeca y no lo siente”.

LA MENTIRA COMO ESTRATEGIA PSICOSOCIAL- Noel de la Rosa

Mentimos hasta con el silencio. La mentira es la mejor expresión del desarrollo cognitivo del hombre. No es mi interés hacer una apología a la mentira ni un panegírico a la verdad. La vida social es insostenible sin la mentira, como lo es la vida selvática sin las garras, sin dientes y sin caparazón. La sociedad no está preparada para sustentar su existencia solo en el imperio de la verdad. La lucha por la verdad no es una lucha por el apego y respeto a la realidad, sino que es una batalla por el poder, la sobrevivencia y el placer.

La capacidad humana más elevada no está en condiciones de representar la realidad con todas sus propiedades. El lenguaje no tiene como función principal solo describir la realidad, sino que también fabricarla. La palabra más allá del uso simbólico para la comunicación, es un instrumento para hacer catarsis… Estamos, permanentemente, confundiendo el proceso simbólico para representar el mundo con las propias fantasías.

CHIQUITA. SIEMPRE TE VOY A QUERER- Arelis Domínguez

En estos libros cuenta que a pesar de provenir de una familia de preceptos infrangibles, Tatiana Tatíscheva fue una niña feliz y sobreprotegida, hasta que un fatal accidente le cambió la vida para siempre. De disfrutar de lujos, mimos, comodidades y abundancia económica, pasó bruscamente a vivir en la desesperanza, con limitaciones extravagantes, miedos y temores; el golpe fue radical y adaptarse fue su única opción. La pobreza, los cuestionamientos, y el pesimismo, construyeron un muro adverso en su transición de niña a mujer.

Cuando conoció a Ernesto, quien rápidamente se convertiría en su pareja sentimental y posteriormente en su esposo y padre de sus hijos, creyó haber encontrado su príncipe azul, y que iniciaría junto a él, su propio cuento de hadas.

LA CIENCIA DE LAS VENTAS- Napoleón Hill

Los libros CLAVES PARA CONVERTIRTE EN UN VENDEDOR EXITOSO. Con La ciencia de las ventas, un curso dedicado a los alumnos de la Universidad de Extensión LaSalle, en Chicago, en 1913, Napoleon Hill demostró al mundo que no sólo era un talentoso escritor y orador, sino un hombre dedicado en cuerpo y alma a un solo propósito: enseñarles a las personas cómo vender, ya fuera productos, servicios, ideas o, sobre todas las cosas, a sí mismas.

Aquí encontrarás las herramientas que necesitas para convertirte en un vendedor exitoso, sin importar la naturaleza de tu negocio. Su método y principios están basados en la experiencia de algunos de los líderes más influyentes de comienzos del siglo pasado, cuya guíate ayudará a negociar sin fricciones, promover tus ideas de forma eficaz, crear estrategias para emprender y cerrar ventas de manera profesional, así como identificar y desarrollar las cualidades que todo vendedor debe tener, entre otras valiosas enseñanzas.