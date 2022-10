iPhone 14 Plus no tubo el éxito esperado; Apple habría detenido su producción

Leer también: La integración de hardware y software permite al iPhone 14 detectar accidentes

Estados Unidos.- No han pasado ni dos semanas desde el lanzamiento oficial del iPhone 14 Plus, que salió a la venta el 7 de octubre, pero las cosas no pintan bien para el nuevo miembro de la familia de dispositivos móviles de Apple. Según rescata The Information, la compañía con sede en Cupertino ya suspendió la producción del dispositivo mientras se revalúa la demanda.

El medio anteriormente mencionado indica que la empresa californiana ha pedido al menos a un fabricante chino que “detenga de inmediato” la producción del iPhone 14 Plus.

Por qué se ha frenado la producción del iPhone 14 Plus

El objetivo de Apple es analizar cómo se desarrollan los pedidos públicos para este modelo y luego definir los próximos pasos en su estrategia de entrega.

La drástica decisión afecta no solo a las empresas responsables del ensamblaje final del teléfono inteligente, sino también a otros miembros intermedios de la línea de producción.Según el informe, dos proveedores de servicios encargados de ensamblar módulos con componentes de diferentes fabricantes redujeron las tareas asociadas al iPhone 14 Plus en un 70 y 90 por ciento.

Ante esta situación, llama la atención que a pesar del flojo debut del nuevo modelo, Apple no dudaría en planes futuros para versiones Plus. Por ahora. De hecho, The Information menciona que personas lideradas por Tim Cook ya están diseñando el iPhone 15 Plus.

Aunque, no se debe tomar esta información como totalmente verídica y que así será en un futuro, pues hay que tener en cuenta que falta casi un año para su estreno.

Mal comienzo para el iPhone 14 Plus en cuanto a ventas

La decisión de Apple de detener la producción del iPhone 14 Plus no es muy sorprendente, ya que ya mostró signos de interés público débil durante el período de preventa; es decir, en las semanas previas al lanzamiento al mercado.

El famoso analista Ming-Chi Kuo incluso reveló en sus publicaciones que las reservas del modelo mencionado y el iPhone 14 normal eran peores que las del iPhone 13 mini y el iPhone SE de tercera generación.

Sin duda, una situación muy llamativa, pues el iPhone 14 Plus fue considerado más que una opción atractiva para los usuarios. Principalmente para los que querían un iPhone con una pantalla más grande sin pasarse a la versión Pro Max.

Además, desde Apple prometen una excelente cámara y al mismo tiempo una larga duración de batería (según la compañía, la mejor en la historia de estos celulares) parecían completar la combinación ganadora.

Posible razón por la que no ha tenido éxito el iPhone 14 Plus

Sin embargo, los expertos creen que el mayor problema del iPhone 14 Plus es su precio. Especialmente en Estados Unidos.

No hay que pasar por alto que este dispositivo comienza en USD$ 899; siendo solo $ 100 menos que el iPhone 14 Pro (USD$ 999) y solo USD$ 200 más barato que el Pro Max, que comienza en USD$ 1.099 y ofrece el mismo tamaño de pantalla pero cámaras, pantalla y procesador mejores.

En otros países, la diferencia de precio es un poco más clara. Por ejemplo, en Colombia, el iPhone 14 Plus se vende por 3.956,000 pesos colombianos, mientras que el Pro Max se vende por 4.836,000 pesos.

Habrá que ver cómo sigue la historia. Hasta el momento, el debut del último modelo en el catálogo de teléfonos móviles de Apple no ha sido muy favorable. Infobae traerá cualquier noticia sobre este tema en caso de actualizarse.