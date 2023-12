Innovación y sostenibilidad: Los mejores regalos de Samsung para esta navidad

Una forma de incentivar estilos de vida ecológicos es regalar equipos con tecnologías que ayuden a proteger el planeta

Este año puedes aprovechar la lista de los regalos navideños que vas a dar para sumarte a la misión que cumplen cada vez más marcas y fabricantes a favor de la salud de nuestro planeta. Se trata de preferir en lo posible dispositivos, electrodomésticos y otros productos diseñados y fabricados con tecnologías ecológicas, de manera que quien recibe tu obsequio se suma como usuario a la onda ecoamigable. Es decir, estás regalando por partida doble: un acto tradicional decembrino que testimonia afecto a tu ser querido y, a la vez, una compra inspirada en la solidaridad con el planeta.

Para ayudarte a elegir regalos durante esta temporada, Samsung Electronics ha preparado una lista de sugerencias. Estas opciones se adaptan a los gustos, estilos y necesidades de la persona a la que le regalarás. Encontrarás productos que incluyen componentes reciclados y otros con tecnologías diseñadas para ahorrar energía, promoviendo así la sustentabilidad.

Lista de sugerencia

Serie Galaxy S23: Además de un equipo con sofisticación estética y con avanzada tecnología para fotografía, la productividad y la autoexpresión, si te decides por uno de los integrantes de la serie Galaxy S23 de Samsung vas a regalar un aliado de la sostenibilidad. Poseen más componentes reciclados en comparación con otro smartphone Galaxy anterior. 80% de plástico PET reciclado y 20% de plástico reciclado extraído de desechos de los océanos. Además, su empaque está hecho con papel 100% reciclado. En su pantalla, 22% del vidrio Gorilla Glass Victus 2 es reciclado. Esta serie tiene la reconocida certificación UL ECOLOGO, por su reducido impacto medioambiental.

Refrigeradoras Bespoke: La línea Bespoke de Samsung se centra en la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono, sin comprometer la funcionalidad para almacenar alimentos ni el diseño estético. Un ejemplo claro son las refrigeradoras Bespoke French Door y Bespoke Side by Side, que incorporan un compresor Digital Inverter. Este compresor consume un 50% menos de energía que los modelos tradicionales. Además, adaptan su velocidad de enfriamiento según los hábitos de uso del cliente, como la frecuencia y duración de la apertura de puertas. Durante periodos en los que las puertas se abren menos, como en la noche, mantienen una temperatura constante, funcionando a baja velocidad y reduciendo así el consumo eléctrico. Además, estas refrigeradoras cuentan con una certificación de durabilidad de 21 años y una garantía de 20 años.

«Comodidad y tranquilidad»

Aire acondicionado Windfree: Este aire acondicionado de Samsung es un excelente regalo que además beneficia la economía del hogar. Equipado con la tecnología Digital Inverter Boost, optimiza la eficiencia energética analizando las condiciones de temperatura en la habitación. Teniendo en cuenta los modos de refrigeración más utilizados y la temperatura exterior, el equipo ajusta automáticamente la configuración ideal para enfriar el ambiente. Certificaciones indican que este aire acondicionado reduce el consumo de electricidad hasta un 73% en modo tradicional y un 77% en el modo WindFree. Su compresor opera a una velocidad constante, lo que resulta en menos variaciones de energía. Además, es destacable su bajo nivel de ruido, gracias a su silenciador dual, garantizando comodidad y tranquilidad.

Lavadoras con Less Microfiber: La lavadora Ai Control UltraWash y otros modelos de Samsung contribuyen a la protección de los ecosistemas acuáticos, a través de una tecnología que reduce significativamente la cantidad de microplásticos que generan las prendas de vestir y que quedan en el agua usada en los ciclos de lavado. Para tal fin, cuentan con dos tecnologías producto de investigación de la empresa y Patagonia: el Ciclo Less Microfibe y el Filtro Less Microfiber. Este último reduce 98% de las emisiones de microplásticos, lo que se traduce en una especial contribución a la disminución de la cantidad de este material que termina en los océanos.

Otros productos

SolarCell Remote: Otra opción para regalar tecnología ecológica es seleccionar un equipo Samsung que posea el SolarCell Remote. Como lo indica su nombre, se carga con energía solar o luz ambiental, una alternativa económica pues evita la compra de baterias convencionales y tiene un impacto positivo en el medio ambiente, al reducir tanto la huella de carbono como la cantidad de pilas desechadas. Este mando a distancia puede usarse con los televisores QLED, OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K y The Frame, y con el proyector portátil The Freestyle 2a. Generación, lanzado este año. Toma en cuenta que si adquieres un modelo de televisor, monitor o control remoto de 2023, estos equipos usan resina reciclada hecha de al menos 50 % de material reciclado.

Plataforma SmartThings: Samsung ofrece una forma de contribuir al cuidado del planeta a través de su ecosistema automatizado. Este sistema permite la interacción entre varios dispositivos y electrodomésticos, así como servicios domésticos como iluminación, seguridad y audio. Mediante la aplicación SmartThings, los usuarios pueden activar el Modo AI Energy Saving (Modo de Ahorro de Energía con Inteligencia Artificial) para disminuir la huella de carbono de sus aparatos. Esta función está disponible en televisores, refrigeradores, aires acondicionados y lavadoras. Un punto para destacar es que SmartThings es compatible con dispositivos de más de 200 marcas, no solo Samsung. La plataforma utiliza sensores e inteligencia para recoger datos sobre el consumo energético, lo que ayuda a los usuarios a identificar maneras de ahorrar energía.