Filtran imágenes aterradoras del cadáver de Selena Quintanilla

Fue tan trágica la muerte de la cantante Selena Quintanilla que después de tantos años siguen filtrándose imágenes aterradoras del cadáver.

Este 31 de marzo se cumplirá un año más de la muerte de Selena Quintanilla después de aquel día en 1995, cuando fue baleada la cantante; por lo que, a partir de ahí, se han filtrado una serie de fotografías del cadáver.

Pero lo que siempre ha sido un misterio es su tráfico fallecimiento, que año con año, surge la duda sobre los motivos del por qué la asesinaron.

Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, fue quien aparentemente la asesinó de un balazo. Su muerte la catapultó como una leyenda; al ser una estrella que estaba en su pleno apogeo cuando decidieron terminar con su vida.

Selena fue la reina del TexMex y desde su deceso, no ha habido otra cantante con el mismo talento que sobresalga en Estados Unidos, México y en el mundo.

Siempre, ante un aniversario más de su muerte, resurge la indignación por la forma en que la asesinaron a una estrella prometedora.

