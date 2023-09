¿Quieres irte de fin de semana? Estos son 5 atractivos para visitar en Punta Cana que te sacaran de la rutina

Si estás buscando escapar de la rutina y disfrutar de un fin de semana inolvidable, Punta Cana es el destino perfecto.

Este hermoso rincón de la República Dominicana ofrece una combinación de playas paradisíacas, actividades emocionantes y una vibrante vida nocturna que seguramente te cautivará. Aquí te presentamos cinco atractivos que no puedes perderte en tu visita a Punta Cana.

Katmandú Park Punta Cana

Desde mayo del 2022 se habla de Katmandú Park, una opción de entretenimiento familiar que opera en Punta Cana como sede para todo el Caribe.

Este parque está inspirado en las Realms of Wonder of the Katmandu Legend o Reinos Ocultos de la Leyenda de Katmandú.

Uno de sus puntos de diferencia es que las boletas de entradas se venderán bajo el concepto “libertad para jugar”, esto quiere decir que los clientes podrán comprar el derecho de las 10 atracciones con la que contará y usarlas cuando quiera.

Katmandú Park promete que transportará a quienes lo visiten a través de experiencias narrativas inmersivas, que incluirán cuatro carpas de atracciones en las que se utilizarán varias tecnologías patentadas, además de 36 hoyos de minigolf, un circuito de cuerdas al aire libre y un carrusel temático.

Vida nocturna de Punta Cana

Durante el día, las playas de Punta Cana suelen ser las protagonistas. Sin embargo, para muchos viajeros es solo el preámbulo de lo que ofrece la noche dominicana.

Los auténticos expertos se broncean y toman los primeros cócteles al sol y al caer la noche ponen rumbo a bares y discotecas de la zona.

Ubicado en el centro de Punta Cana, entre el aeropuerto internacional de Punta Cana, el área de Bávaro Resort y en la carretera principal, Coco Bongo Punta Cana tiene un acceso fácil y rápido. Desde su apertura, marcó una nueva era en la vida nocturna de República Dominicana en donde viajeros de todo el mundo y locales han vivido esta gran experiencia emblemática que empezó en México.

Altos de Chavón

La villa de Altos de Chavón nació de una manera realmente peculiar. En 1976, para la construcción de una carretera fue necesario volar una montaña. Charles Bludhorn, presidente de una de las compañías americanas que operaban en la zona, decidió aprovechar la piedra de la montaña para recrear una aldea mediterránea del siglo XVI.

El trabajo fue diseñado y realizado por el cineasta italiano Roberto Coppa y el arquitecto dominicano José Antonio Caro. Y su resultado fue tan satisfactorio que recibe miles de visitantes cada día, convirtiéndose en una de las atracciones favoritas de Punta Cana.

Playa Bávaro

Playa Bávaro es una de las playas más conocidas de la isla y es donde se encuentran la mayor parte de los resort «todo incluido» de Punta Cana.

Su fina arena blanca y sus aguas cristalinas han hecho que Bávaro mantenga la exclusivismo y la elegancia que le dan el título de mejor playa caribeña. Y que la UNESCO la declare una de las mejores playas del mundo.

Los arrecifes de coral, que corren directamente frente a la costa, actúan como protección natural para el surf en Playa Bávaro. También hay muchas palmeras de coco con sombra en este tramo de costa. Este es uno de los paraísos que ver en Punta Cana.

Buggy por la selva

Una de las actividades más emocionantes que hacer en Punta Cana es un tour en buggy por la selva. Puedes hacer una ruta a través de senderos que discurren entre cafetales, cocoteros y playas y llegar hasta los manantiales indígenas para un buen chapuzón.