Ericka de la Cruz: mis hermanas me hacen bulling porque son delgadas y yo sobrepeso

La joven es una de las finalistas de la promoción Pierde Peso, Gana Vida

Santo Domingo, R.D.- A sus 22 años, Ericka de la Cruz no se siente como una jovencita que puede verse bella cuando se viste bonito, cuando estrena una ropa nueva o cuando le sucede algo bueno en su vida.

Cuenta que tuvo un episodio de depresión que la llevo a ser una persona obesa. “Mi peso vino actualmente porque mi padre falleció, caí en una depresión, me dio ansiedad”.

Esa etapa de su vida llevo a Ericka a pesar 269 libras. Hoy dice que necesita una bariátrica para poder cambiar su vida.

Lo necesito porque estoy muy obesa para la edad que tengo y más adelante me puede crear muchos problemas de salud. Estoy dispuesta a poner de mi parte y llevar la disciplina que tenga que llevar para hacerme la bariátrica. Ericka de la Cruz

Ericka se gana la vida como manicurista, pero ni en su lugar de trabajo ni en su hogar deja de ser víctima de bulling por su sobrepeso. “Mis hermanas me hacen bulling, porque son delgadas. A veces quiero ponerme una vestimenta y no puedo, porque me siento incomoda, me veo muy gorda, no me veo bien, no luzco bien a veces. Se me hace muy difícil”.

Lo ha intentado todo para lograr un peso ideal. Y no caer en las enfermedades que provoca el sobrepeso. “He hecho dieta, he hecho ejercicios, o sea mi mente mi idea es bajar de peso de una vez, pero me desánimo y digo no se me va hacer imposible bajar de peso como yo quiero. Siento que me hace falta un apoyo, que me diga que tiene que bajar, vamos a darle, tu puedes”.

Apoyar a Ericka en Pierde Peso, Gana Vida

Ericka de la Cruz es una de las 5 finalistas de la promoción Pierde Peso, Gana Vida, que desarrolla CDN para hacer una bariátrica a un hombre y una mujer.

Para votar por Ericka solo tiene que suscribirte al canal de YouTube de CDN 37, ingresar a la sección comunidad, donde podrás ver su historia y votar por ella.

CDN realiza la segunda temporada de Pierde Peso, Gana Vida, para realizar dos bariátricas a un hombre y una mujer, que por su condición económica y de salud necesitan recuperar su salud, afectada por el sobrepeso.