Luz María: mi papá murió de un infarto, mi mamá le dio un derrame, no quisiera que me pase lo mismo

La dama es una de las participantes de la promoción Pierde Peso, Gana Vida, para optar por una bariátrica.

Santo Domingo, R.D.-A sus 27 años, Luz María Andrikson tiene miedo de morir y de dejar a sus hijos pequeños en la orfandad.

Decidió participar en la promoción Pierde Peso, Gana Vida, que desarrolla CDN en su segunda temporada, porque quiere cambiar de vida. Quiere ver a sus hijos crecer.

Con 347 libras, que la llevan a una obesidad de alto grado, que provoca enfermedades como la hipertensión y diabetes, la dama siente el temor de correr con la misma suerte de sus padres. Su mayor temor es dejar a sus hijos desprotegidos.

“Mi papa se murió durmiendo de un infarto, o a mi mama que le dio un derrame, no quisiera que me pase lo mismo. Y yo dejar a mis dos hijos solos”, narró entre lágrimas al hablar con el equipo de CDN.

Entre lágrimas se culpa, porque cree que el sobrepeso hizo que sus niños nacieran con hidrocefalia y Síndrome de Down. “Me siento culpable, porque mis dos hijos tienen problemas, ya sea por la obesidad”.

Víctima de Bulling por su sobrepeso

Me gustaría que me dijeran mi nombre, no la Gordy. Con esa frase se queja porque sus familiares y amigos la apodan de esa manera. Se sentiría feliz si todos le dijeran Luz María.

Emocionalmente te daña. No quiero salir ni a la calle, lo mío es de mi trabajo a la casa. Es como una careta, yo me rio mucho, pero Dios y yo sabemos lo que siento. Luz María Andrikson, participante de Pierde Peso, Gana Vida

Dice que ha hecho el esfuerzo por hacer un régimen de ejercicios, pero sus piernas la traicionan. “He intentado ir al gimnasio, pero las piernas no me dejan”.

Quiere ganar la bariátrica, “Para mi seria como volver a nacer. Por mis hijos yo tengo que estar bien física y mentalmente”.

Como puedes ayudar a que Luz María a ganar en Pierde Peso, Gana Vida

Para votar por Luz María solo tiene que suscribirte al canal de YouTube de CDN 37, ingresar a la sección comunidad, donde podrás ver su historia y votar por ella.

CDN realiza la segunda temporada de Pierde Peso, Gana Vida, para realizar dos bariátricas a un hombre y una mujer, que por su condición económica y de salud necesitan recuperar su salud, afectada por el sobrepeso.