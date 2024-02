El Sol emite la mayor llamarada vista en años

El Sol emitió una fuerte llamarada solar de la clase X, considerada la categoría más poderosa, y fue captada por el telescopio espacial de la NASA Solar Dynamics Observatory. Esta erupción está clasificada como X6.3, lo que la convierte en la más fuerte del actual ciclo solar y la más potente desde 2017, cuando una llamarada alcanzó la clase X8.2. Los ciclos solares tienen una duración aproximada de 11 años, y el actual empezó en 2019.

The Sun emitted a strong solar flare on Feb. 22, 2024, peaking at 5:34 p.m. EST. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X6.3. https://t.co/ltkQU9Izqw pic.twitter.com/qSaPdaP4ij