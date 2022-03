Efemérides del 4 de marzo en la historia: Tal día como hoy

A continuación te presentamos las efemérides del 4 de marzo en la historia. El 4 de marzo es el día n° 63 día del año. Faltan 302 días para terminar el año.

-1678: nace Antonio Vivaldi, compositor italiano, famoso por Las Cuatro Estaciones y una de las figuras más sobresalientes de la historia de la música.

-1877: se estrena con escaso éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia), El lago de los cisnes, obra de Piotr Ilich Tchaikovsky. No fue hasta 1895, al cambiar la coreografía, cuando la obra alcanzó el reconocimiento merecido.

-1914: en Francia, el doctor Filiatre separa por primera vez con éxito a dos hermanas siamesas.

-1923: la Real Academia de Ciencias de Madrid entrega el título de académico al físico alemán Albert Einstein.

-1942: el escritor Albert Camus publica El Extranjero. Primera novela de Camus, donde el protagonista, Mersault, es un ser indiferente a la realidad por resultarle absurda e inabordable. El progreso tecnológico le ha privado de la participación en las decisiones colectivas y le ha convertido en «extranjero» dentro de lo que debería ser su propio entorno.

-1948: muere Antoine Marie Joseph Artaud comúnmente llamado Antonin Artaud, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés.

Más efemérides del 4 de marzo

-1951: en Nueva Delhi (India) comienzan los I Juegos Asiáticos; este evento se realiza cada cuatro años y funciona como una versión reducida de los juegos olímpicos para los atletas asiáticos.

-1953: nace Emilio Estefan, músico y empresario cubano reconocido por haber ganado 19 Premios Grammys.

-1954: nace Catherine O’Hara, actriz canadiense reconocido por su participación Home Alone, Beetlejuice, Best in Show, entro otras.

-1958: nace Patricia Heaton, actriz estadounidense reconocida por su participación en series The Middle, Everybody Loves Raymond, Back to You, entre otras producciones.

-1963: nace Jason Newsted, músico estadounidense conocido por ser el bajista Metallica desde 1986 hasta el 2001. Actualmente es miembro del grupo de heavy metal Newsted.

-1967: nace Sam Taylor-Johnson, directora de cine inglesa. Taylor-Johnson es conocida por su participación en producciones como 50 Shades of Gray, Nowhere Boy y Love You More.

-1968: en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre su serie de lienzos inspirada en Las meninas de Diego Velázquez.

Otras efemérides del 4 de marzo

-1980: Robert Mugabe gana las elecciones de Zimbabwe, convirtiéndose en el primer primer ministro negro de la nación. Se mantuvo como jefe de gobierno de forma directa o velada desde 1987 hasta el 2017. Durante este año, el 15 de noviembre, Mugabe fue depuesto por un golpe de estado. El dictador fallecería poco después, el 6 de septiembre del 2019.

-1999: en Irlanda el proceso de paz queda bloqueado ante la negativa del IRA a entregar las armas.

-2002: Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, aunque prohíbe la clonación.

-2004: la Unión Europea aprueba una tarjeta sanitaria común para atender a los turistas.

-2009: Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra presidente de Sudán, al-Bashir, por crímenes de lesa humanidad. En julio de 2008, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusó a al-Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur.

Al-Bashir es el primer Jefe de Estado acusado de un crimen por la Corte Internacional Criminal. La decisión de la corte fue rechazada por la Unión Africana, la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados y los gobiernos de Rusia y China.

2020: -muere Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y abogado peruano. Cuéllar, nacido en 1920, fue secretario general de la ONU entre 1982 y 1991.