Día Mundial de la Radio: un siglo informando, entreteniendo y educando

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, proclamado en el año 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Actualmente, la radio se conoce como uno de los medios de comunicación más emblemáticos y dinámicos, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han surgido en los últimos tiempos. El objetivo de celebrar este día es hacer de la radio un medio interactivo que favorezca al debate para tratar diversos temas que interesen a la comunidad.

Cabe destacar que cada año se elige un lema diferente para la festividad de este día, el del año pasado fue “Radio y Paz”, con ese lema se pretendió destacar la importancia de las emisoras de radio en la emisión de información al público en general y su contribución a la opinión Pública, incidiendo en los procesos de toma de decisiones. Para este día el título seleccionado ha sido “La Radio: un siglo informando, entreteniendo y educando”.

Con 100 años ya de los inicios de las emisiones de radio, esta se merece un reconocimiento por sus virtudes perdurables y por su gran evolución. La cual se ha convertido en un medio de información y entretenimiento que acompaña a los oyentes en su diario vivir. Resaltando que está ha continuado durante la era digital, que se está viviendo en la actualidad. Haciendo cambios que la favorecen, ya que el público consume una radio renovada, interactiva, competitiva y visual. Como también contribuye a la difusión de la cultura y logra una notoriedad destacada entre la población. Tanto es así que hoy en día es uno de los medios más fiables, según arrojan los índices de confianza en todo el mundo.

Es importante destacar que en la actualidad la radio tradicional ha quedado atrás, no se necesita ser locutor para estar comunicando ante un micrófono. Como tampoco tienes que saber expresarte o tener el arte del buen hablar. Ya que existen programas de entretenimiento en donde eso no es de importancia. Si no que sus contenidos son más suave y divertido y muy consumido por el público.

¿Quién inventó la radio?

No está de más recordar que según la historia existen varios inventores de la radio, dentro de los que están Guillermo Marconi y Nikola Tesla.

En República Dominicana específicamente el 8 de abril del 1928 salió al aire la estación HIX. Estación oficial del estado dominicano, con 250 vatios de potencia. Colocando al país como uno de los primeros países de América Latina en incorporarse a la radiodifusión internacional.