Destacados empresarios reciben “Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial”

Santo Domingo, R.D..- En el marco de un concurrido almuerzo empresarial, durante el cual el ministro de la Presidencia de la República, Joel Santos Echavarría, fue orador especial, The Ballester Business & Media Group (“El Mundo de los Negocios”),en su 45 aniversario, junto a la Federación Dominicana de Cámaras y Organizaciones en el Exterior, con sede en Washington, D.C., y la Cámara Dominicana Internacional de Negocios y Turismo-Florida, celebrando su 30 aniversario, llevó a cabo una ceremonia para honrar a figuras prominentes del ámbito empresarial dominicano, en el Salón Empresarial de la Asociación de Industrias de la R.D. (AIRD), en esta ciudad.

Los “Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial” de El Mundo de los Negocios, resaltan el valor de dedicados hombres y mujeres que han contribuido significativamente al desarrollo económico y social. Fueron homenajeados: Ernesto Izquierdo Méndez, Presidente del Grupo Universal, Mario Lama Handal (En memoria), fundador del Grupo Plaza Lama, Alexis Licairac Díaz, Presidente de Muebles Omar, Luis Núñez Ramírez, Presidente de La Monumental de Seguros, Federico Pages More (In memoria), fundador del Grupo Pages, Dr. Héctor J. Rizek Llabaly, Presidente del Grupo Rizek, Luis Sánchez Noble, Presidente Fundación Innovati, fundador de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, de la Cámara Junior Dominicana (Jaycees), y Mildred J. Bergés de Sánchez Noble, cofundadora y primera Presidente de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), así como Joel Santos Echavarría, de CHC.

El organizador de la premiación, Pedro J. Diaz Ballester, resaltó que es importante reconocer estas trayectorias empresariales y el impacto positivo que estas personalidades han tenido en la sociedad. Asistieron también directivos del grupo empresarial organizador, así como de las organizaciones de apoyo. Incluyó un tributo a los líderes empresariales fallecidos, Federico Pagés y Mario Lama, “quienes dejaron una huella imborrable en el mundo de los negocios”, enfatizando crucial destacar las acciones de aquellos que han demostrado un compromiso excepcional con el bienestar de la sociedad, es decir que estas personas lo merecen por su labor y por haber utilizado sus logros para generar impacto positivo en la comunidad.

MOTIVACIÓN A DIÁSPORA e INVERSIONISTAS INTERNACIONALES

Diaz Ballester, quien preside el grupo y las instituciones organizadoras, informó que los reconocimientos repercutirán, además, en miles de dominicanos en el exterior, los cuales serán testigos posteriores vía presentaciones del evento completo que realizaremos en varias ciudades, en interés de que la diáspora conozca quienes han sido, y quienes son, actores importantes desarrollando ejemplarmente nuestro país, lo cual deberá servir de información, orientación y motivación para los nuestros, allende los mares. Al mismo tiempo, servirá de motivación y mayor confianza a empresarios, ejecutivos e inversionistas internacionales, al conocer estas trayectorias.

La FEDERACIÓN DOMINICANA de CÁMARAS y ORGANIZACIONES en el EXTERIOR (organización sin fines de lucro), activando en Washington, D.C., New York, Toronto, Montreal, Madrid, Barcelona, Castellón, entre otras ciudades, junto a la CÁMARA DOMINICANA INTERNACIONAL de NEGOCIOS & TURISMO, Inc., en Miami y Orlando, celebrando su 30 Aniversario, coordinarán dichas presentaciones.

DESTACA CARACTERÍSTICAS HOMENAJEADOS

El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarria, destacó que entre las características comunes en estos líderes, en primer lugar, está su rol como hombres y mujeres de familia, los cuales, subrayó, se han forjado a sí mismos, enfrentando grandes retos y superando obstáculos a lo largo de su trayectoria. “Es muy importante seguir fortaleciendo estos eventos de trayectoria. Necesitábamos que las nuevas generaciones conozcan de donde surgieron esos éxitos, no podemos dejar que personas exitosas caigan en el olvido. Tenemos que constantemente recordar las cosas bien hechas, para que estas personas que supieron marcar con el ejemplo toda su vida sigan haciéndolo una vez su vida productiva ha terminado”. Asimismo, resaltó la capacidad para mantenerse enfocados en sus objetivos y superar adversidades. El Ministro concluyó con una efusiva felicitación y agradecimiento a los homenajeados, destacando que este evento no es un regalo, sino un merecido reconocimiento a su labor, expresando que el país está en deuda con ellos e instó a seguir inspirando a las futuras generaciones.

Joel Adriel Santos dijo recibir con honor su reconocimiento y aparte de tener una trayectoria empresarial, la vida le ha dado la gran oportunidad de ser ministro del Gobierno del presidente Luis Abinader. ‘‘Alguien me dijo una vez que he tenido suerte, le dije, ‘‘Sí, cada vez que me preparo y práctico más, más suerte tengo’’, es decir no es fortuito. Resaltó haber aprendido bastante de todos los homenajeados presentes, los cuales son un ejemplo no solo para el sector que representan, sino para el país en general. ‘‘Muchas personas dicen que ha sido suerte, pero la realidad es que nadie les ha regalado nada, ustedes han forjado su propio destino y se han ganado el merecimiento de este galardón’’, resaltó el ministro de la Presidencia.

EMPRESARIAL PARTICIPACIÓN

Ademas de empresas, familias, ejecutivos e invitados de los homenajeados, reconocidas empresas de diversos sectores participaron del elegante evento, estuvieron el Banreservas, Seguros Ademi, Banco Popular Dominicano, Multiquimica Dominicana, Parmim Inversiones, Grabo Estilo, Humano Seguros, Bancentral, Induban, Casa Brugal, Vargas Catering, entre otras.

EN CELEBRACIÓN GRUPO Y ORGANIZACIONES

Las iniciativas empresariales de Pedro J. Diaz Ballester, cumplieron sus primeros “45 años de Dinámica Productiva”, durante los cuales han creado, desarrollado, mercadeado y difundido Medios de Comunicación Especializados y Eventos Empresariales; Asesorías a nivel privado, ministerial y presidencial, sobre inversiones, relaciones y negocios internacionales. De igual manera, fundando y dirigiendo varias organizaciones de Comercio, Liderazgo, Desarrollo, nacional e internacionalmente, como en especial promoviendo negocios, turismo e inversiones en el exterior, catalogada por un ex Presidente como “Beneficiosa para la imagen de la Comunidad Dominicana en el Exterior y la Economía Dominicana”.

Al mismo tiempo, se han mantenido defendiendo el desarrollo empresarial, vía sus 15 Multimedios de comunicación, tanto en español como en inglés.

Recientemente, Diaz Ballester recibió el 15vo reconocimiento internacional, solo de los tres años recientes, con el otorgado por la Congresista María Elvira Salazar, desde Washington, D.C.

Con este evento, también iniciaron la celebración del “40 ANIVERSARIO de la Revista El Mundo de los Negocios”, retornando a circulación impresa y difusión digital.-.