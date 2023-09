El especialista en Podiatría, cirujano Iván Silva, explicó cuáles son las manifestaciones que se presentan con síndrome del túnel del tarso o tunel tarsiano.

El túnel tarsiano está ubicado dentro del tobillo junto a los huesos del mismo. El túnel está cubierto por un grueso ligamento que protege y contiene las estructuras (arterias, venas, tendones y nervios) dentro del túnel. Una de estas estructuras es el nervio tibial posterior, foco del síndrome del túnel tarsiano.

Mucha gente sufre del síndrome del túnel del tarso y aunque este se presenta con muchísima frecuencia en los pies, también mucha gente sufre del síndrome del túnel carpiano, cuya dolencia se manifiesta en la mano o la muñeca.

Las dolencias en el túnel del tarso ocurren en el nervio tibial posterior. Este es un nervio que lleva tres raíces nerviosas que llegan a la planta del pie, “entonces cuando comprimes un nervio en la parte más distal es que se empieza a tener falta de sensibilidad en la planta del pie, calambres o un dolor punzante muy intenso”, explicó el doctor Silva.

Las sensaciones de hormigueo y pérdida de la sensibilidad se presentan en la planta de los pies y en el talón ya que este nervio emite tres ramas que son muy importantes. Está una rama que va en la parte media del pie, otra en la parte lateral y otra pequeña en la parte calcánea y medial del pie.

El síndrome del túnel tarsiano es causado por cualquier cosa que provoque una opresión del nervio tibial posterior:

Una persona que sufre de pie plano está en riesgo de desarrollar el síndrome del túnel tarsiano pues la inclinación hacia afuera del talón que ocurre en los casos de arcos “caídos” puede producir tensión y compresión del nervio.

Una estructura dilatada o anormal que ocupa espacio dentro del túnel puede comprimir el nervio. Entre algunos ejemplos se incluyen: várices, quistes de ganglio, tendones inflamados y protuberancia ósea artrítica.

Una lesión, como un esguince, puede producir inflamación e hinchazón en o cerca del túnel, resultando en la compresión del nervio.

Las enfermedades sistémicas como la diabetes o la artritis pueden provocar inflamación y así comprimir el nervio.

El podólogo detalló que para hacer el diagnóstico, del síndrome del túnel del tarso no es necesario ir a un laboratorio, no hay ningún sistema de tipo resonancia magnética tomografía o estimulación de nervios que te puede ayudar el diagnóstico, no es más que el examen del pie para identificar esta dolencia.

Para tratar el síndrome del túnel del tarso existe una variedad de opciones de tratamiento, con frecuencia utilizadas en forma combinada: