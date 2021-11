¿Cuándo y dónde podrá ver el próximo eclipse lunar en América?

Santo Domingo, RD.- Este 19 de noviembre el continente americano será testigo de un eclipse lunar, el último del año y el más largo del siglo, con una duración total de tres horas y 28 minutos; durante la duración del fenómeno, la luna se verá de un color rojizo, lo que lo hace un espectáculo digno de apreciar.

Según un reporte del portal Infobae, este singular evento ocurre cuando nuestro satélite natural es cubierto por la umbra de la Tierra. Es decir, por la parte más oscura de la sombra que genera nuestro planeta, dotando a la luna de un color rojizo-anaranjado. El mismo será apreciado a plena vista.

A qué horas y en qué países se podrá ver este eclipse lunar

Este eclipse parcial de luna se podrá apreciar por todo América, basta que el cielo se encuentre despejado hacia el occidente. Es decir, las personas deberán estar pendientes de dirigir su mirada y prestar atención en la dirección donde el sol se oculta. Así lo informó German Puerta Restrepo, divulgador científico del Planetario de Bogotá y autor de libros relacionados a la astronomía.

En la mayoría de América Latina, el eclipse parcial empezará en la madrugada, por este motivo invitamos a observar la siguiente información por países:

En Colombia, Perú y Ecuador, el eclipse parcial empezará a vislumbrarse a las 2:18 de la madrugada. Este eclipse alcanzará su punto máximo a las 4:02 y es aquí donde se podrá apreciar en mayor medida el color rojizo que adquiere la luna. Por último, alrededor de las 5:47 es donde este eclipse parcial terminará.

Lea también: La NASA anuncia dos nuevas misiones de exploración a Venus para 2026

En países como Argentina, Chile y Uruguay, este eclipse comenzará a verse alrededor de las 4:18 de la mañana. La luna alcanzará su punto de mayor enrojecimiento a las 6:02 y finalmente, es alrededor de las 7:47 de la mañana que el eclipse terminará.

En México, el eclipse se podrá apreciar en la madrugada, a la 1:18 a.m. El punto de mayor visibilidad del eclipse se alcanzará alrededor de las 3:02 a.m. para finalizar a las 4:47 a.m.

En algunas zonas horarias de Estados Unidos el eclipse se podrá apreciar en mayor o menor medida debido al amanecer y la llegada del sol. No obstante, la Costa Este del país podrá apreciar este fenómeno astronómico a las 2:18. Alcanzará su punto máximo a las 4:02 y finalizará a las 5:47.

Por otro lado, la Costa Oeste de E.E.U.U. recibirá el eclipse en la noche del 18 de noviembre a las 23:18. El punto máximo del eclipse se alcanzará a la 1:02 de la madrugada del 19 de noviembre y terminará a las 2:47 del mismo día.

Cómo ver el eclipse

Al tratarse de un eclipse parcial, donde la Tierra cubrirá el 97,4% del disco lunar, es decir, casi toda su superficie, el efecto que genera la Tierra sobre el satélite se podrá observar a plena vista de las personas. No obstante, se recomienda utilizar binoculares o telescopios para una mejor apreciación.

En palabras de Germán Puerta, durante estos eclipses lunares, el color tan particular de la luna se debe a que la radiación solar atraviesa la atmósfera de la tierra.

Esta actúa como un prisma y refleja ese tono rojizo en la superficie lunar, es decir, que la luna al no recibir luz del sol de manera directa, el color que recibe durante el momento del eclipse es gracias a la luz que le refleja la Tierra y que recibe por medio de nuestra estrella.

Es importante aclarar, que al contrario de un eclipse solar, este eclipse parcial de luna no representa un peligro para la visión, por lo cual se podrá apreciar de manera directa sin necesidad de gafas especiales