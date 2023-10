¿Conoces un Libra? Descubre cuáles son sus características

Libra es un signo cardinal y de aire, se encuentra además entre los signos más refinados del zodíaco; tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto, ama la belleza, es muy curioso por naturaleza y odia los conflictos. Sus puntos negativos a veces son la frivolidad y un carácter voluble.

Al igual que su propio arquetipo: la balanza, símbolo de justicia, los Libra son personas que presentan un sentido de la ecuanimidad y la tolerancia muy desarrollado; comprenden las posturas de los demás y al mismo tiempo procuran dirimir las diferencias. En general, no les gusta la rutina, sobre todo en su trabajo; además tienen una fina sensibilidad artística que pueden llegar a canalizar profesionalmente.

Libra, como signo de aire que es, necesita tener estímulos intelectuales constantes, usar el razonamiento y mantener una comunicación fluida e interesante en las relaciones que mantiene, sean de la clase que sea.

Cuando se trata de amor, el romanticismo es una constante en su unión, también la búsqueda de la belleza (tanto física como interna o espiritual) y su tendencia al hedonismo. Libra posee una capacidad para seducir sublime: un gesto, una mirada son armas que dispone de forma innata para la seducción.

Gobernados por Venus, los librianos conocidos por entrar en simbiosis con la estética y por formar alianzas y parejas. El intelecto también es representativo de este signo de aire. Inspirado en la balanza estelar, Libra hace a personas equilibradas que buscan mantener la armonía y la diplomacia.

En el amor

El signo de Libra se engloba dentro de los signos cardinales del zodíaco, y cuando se unen dos, todavía más. Generalmente se comprenden bastante bien, algo bastante normal, dado que comparten varias características personales, unas positivas y otras es posible que no tanto. En el terreno laboral los resultados de sus relaciones suelen ser notorios, ya que son dos personas con un sentido del deber y afán de superación que hacen que consigan cualquier meta que se pongan. Si hay algo que tiene Libra es la tenacidad, por eso hasta que no logra lo que quiere, no para, y al ser dos, este aspecto se encuentra doblemente reforzado.

Cuando forman una pareja también les va bien; dos Libra se pasarán horas y horas conversando con una comunicación muy fluida. Puede que a veces la conversación se acalore y acaben discutiendo, pero eso no afectará a su relación; lo olvidarán tan rápido como ocurrió. Su punto más negativo radica en lo iguales que pueden llegar a ser. Es por eso, que si una parte de la relación está atravesando por un mal momento, la otra parte también lo estará. Salvo esto, el resto será complicidad total.

Fuente: Externa