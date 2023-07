¿Cómo aprender idioma coreano gratis y desde cero?

Aprende el idioma coreano desde cualquier lugar y totalmente gratis con estos recursos educativos.

Puedes aprender un nuevo idioma desde casa. La cultura de Corea del Sur se está convirtiendo en una de las favoritas gracias a sus representantes musicales y series que han ganado fama mundial, más de uno se ha animado a conocer un poco más de este país.

Si estás interesado en saber más del país asiáticos, a continuación te presentamos algunas opciones para que aprendas coreano desde cero.

No hay un límite de edad para inscribirte a estas claves virtuales. Algunas de estas herramientas están totalmente disponibles en español y otras en inglés. Puedes apoyarte con un traductor para seguir cada nivel. ¡Comencemos!

1. Clases de hangul en español del Chongshin Korean Language Institute. Este curso está dictado en español y presenta un nivel básico para aquellos que recién quieren aprender de este idioma. Ver clases virtuales por Internet.

2. Viajeros coreanos. Este programa te permite conocer las atracciones coreanas, su historia y cultura por medio de tips y vocabulario de fácil entendimiento. Está diseñado con 38 episodios en cuatro idiomas incluyendo ingles, español, japonés y chino. Accede a las clases de coreano.

3. Podcast Yonsei Korean Language Institute. Este curso te ayudara a conocer las expresiones más usadas en Corea del Sur. Aprender vocabulario diario y formar oraciones a nivel principiante, uso de sinónimos, el comparativo de oraciones similares. Este curso contiene 92 videos de 5 minutos cada uno con subtítulos en coreano y español. Cada clase está presentada con situaciones reales para que te familiarices de forma escrita y oral. Ingresa a las clases online.

4. Vamos a hablar coreano. El programa te ofrece clases del idioma coreano y de su cultura que los principiantes pueden tomar sin ninguna dificultad. Ofrece 101 episodios que enseñan expresiones básicas y vocabulario. Para poder acceder deberás registrarte con tus datos personales. Aquí ingresa a la plataforma digital.

5. MOOCs: First Step Korean y Learn to Speak Korean 1. El curso es gratuito y no tiene un costo, solo debes registrarte con tus datos personales. Debes tomar en cuenta que esta plataforma presenta las clases en idioma inglés. Está dirigido a estudiantes que pueden leer y escribir el Han-geul. Te permitirá aprender vocabulario y gramática básica del idioma coreano. Ver clases virtuales por Internet.

6. Naver: Today’s Korean Conversation 1. Este curso está disponible en inglés para que sigas las clases desde tu computadora o laptop, así como a través de tu celular descargando la aplicación. Incrementa el aprendizaje de coreano a través de varios tipos de cuestionarios, expresiones de uso real para estudiantes de nivel básico. La guía es diaria, puedes encontrar 52 temas todos los días. Práctica escuchando y escribiendo los diálogos que se te presentan. Accede ingresando a la página oficial y selecciona la fecha 2019.12.2. para iniciar desde la primera clase.

Si terminaste el primer curso de nivel básico, puedes iniciar el intermedio a través del curso de coreano online.

El dato: para una mejor comprensión, recomiendan que el número de palabras nuevas que se aprendan por día sean solo 10, además de estudiar una oración por clase.

7. Language Education Institute of Seoul National University. Este curso didáctico está disponibles en los niveles básico e intermedio. Se encuentra disponible en idioma inglés. Puedes ayudarte de un traductor para seguir cada clase. Aquí accede a las clases virtuales.

8. Aprende coreano en Spotify. LinguaBoost es un curso de audio para principiantes o para cualquier persona que tenga dificultades para hablar coreano con fluidez. Cada lección contiene frases cotidianas útiles relacionadas con un tema específico. Puedes descargar el curso completo (30 lecciones y 9 lecciones de repaso/compresión) en linguaboost.com o siguiendo sus episodios gratuitos.

Fuente: Infobae