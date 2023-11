Canadá anuncia nuevo programa para obtener residencia de manera más fácil

El programa solo estará habilitado para 11.000 personas de 3 países

Canadá ha creado una nueva oportunidad para migrantes de Colombia, Haití y Venezuela que quieran vivir en ese país de manera legal y empezar una nueva vida. Se trata del Programa Humanitario familiar.

En la página oficial del gobierno de Canadá, las autoridades dieron los detalles del programa que invita a los ciudadanos de los países anteriormente mencionados que tengan familiares en Canadá y que actualmente vivan en América del Sur o Central, México o el Caribe.

Para calificar en este programa, debe tener un familiar en Canadá que sea ciudadano o residente permanente del país, también este familiar debe ser su cónyuge, pareja de hecho, hijo (de cualquier edad), nieto, padre, abuelo o hermano y esté dispuesto a apoyar su solicitud.

Beneficios

De ser aprobada la solicitud, el Gobierno de Canadá se compromete a ayudarle a los migrantes de los países mencionados a:

-Renunciar a la tarifa del derecho de residencia permanente, a todas las tarifas de solicitud y tarifas biométricas.

-Cubrir servicios médicos previos a la salida para ayudar a proteger su salud y viajar seguro a Canadá.

-Darle el equivalente a 3 meses de asistencia financiera una vez en Canadá, para ayudarlo a establecerse.

¿Quién puede aplicar?

Las personas que sean ciudadanos de estos países: Colombia, Haití o Venezuela y que tengan un familiar canadiense, sea ciudadano o residente dispuesto a ayudarlo.

Debe brindarle al gobierno una declaración legal que diga que el familiar planea ayudarlo a usted y a cualquier familiar que venga con usted a Canadá durante 1 año. También es importante que la carta testifique que los familiares no han aceptado (ni aceptarán) dinero de usted ni de los miembros de su familia por hacer el trámite.

Usted puede vivir en una provincia o territorio distinto de Quebec y es importante tener un pasaporte válido o un documento de viaje elegible. Al familiar que decide ayudarle le llaman ‘Ancla’, que será como un representante suyo en el país.

Ese familiar debe tener 18 años o más, ser un ciudadano canadiense o residente permanente, vivir en Canadá (pero fuera de la provincia de Quebec) o su cónyuge, pareja de hecho, hijo, nieto, padre, abuelo o hermano

El ‘Ancla’ no debe: estar en el proceso de solicitud para revocar su ciudadanía canadiense, no puede en la cárcel o prisión, tampoco puede estar sujeto a una orden de expulsión en Canadá, este familiar no puede tener retraso en el pago de un préstamo de inmigración, una fianza de cumplimiento o cualquier otra cantidad legalmente acordada pagar (y no ha acordado aplazar los pagos).

Compromisos

Deberán firmar un documento oficial en el que se comprometan a:

-Recibirlo en el aeropuerto y llevarlo a donde se piensa hospedar.

-Darle alojamiento temporal.

-Ayudarle a encontrar vivienda permanente.

-Asegurase de que usted tenga comida, ropa y otras necesidades básicas.

-Presentarle la vida en Canadá (por ejemplo, transporte público, banca, compras, derechos y responsabilidades, etc.)

¿Cómo puede aplicar?

“Aceptaremos y procesaremos solicitudes por orden de llegada hasta alcanzar el límite. Una vez que ya no los aceptemos, eliminaremos la opción de solicitarlos desde el portal”, dice el Gobierno.

Se recopilarán datos biométricos y le realizarán a usted y a su familia exámenes médicos de inmigración antes de viajar.

Debe completar los formularios y obtener sus documentos con formularios que completará directamente en el portal, uno de los formularios requeridos para que lo complete su persona presentadora en Canadá será la Declaración estatutaria.

Documentos de respaldo que necesita cargar

-Una foto suya y de cada uno de sus familiares.

-Documentos de identificación para usted y cada uno de sus familiares.

-Cualquier otro documento de respaldo mencionado en la guía

-Los ejemplos incluyen documentos civiles, diplomas, tarjetas de membresía y documentos militares.

Fuente: Semana