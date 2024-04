Cámara Británica de Comercio realiza encuentro entre Mujeres Líderes

El desayuno conversatorio tuvo como invitada especial a Lucy Dougthy, CEO de The Doughty Family Foundation

SANTO DOMINGO.- Dentro del marco del mes de la Mujer, la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) realizó el conversatorio “Invertir en la educación es también invertir en mujer”, el cual tuvo como invitada especial a la señora Lucy Dougthy, CEO de The Doughty Family Foundation, una institución comprometida con la educación.

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de la señora Sharon Cabral, vicepresidenta ejecutiva de BritChamDR, quien afirmó que la educación no es solo un derecho básico de la niñez, sino que brinda habilidades y conocimientos para desarrollarse como adultos, y les ofrece las herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos.

Dijo que BRITCHAMDR auspicia este encuentro con mujeres destacadas en sus respectivas áreas, tanto del sector público como del privado, para poner sobre la mesa la necesidad de que todas puedan sumarse a la conversación con propuestas, ideas e iniciativas para trabajar juntas, a fin de fortalecer la educación en la temprana edad y la formación continua de las mujeres dominicanas.

A su entender, el objetivo más importante es lograr equidad y empoderar a mujeres, sin embargo, siempre existirán factores que obstaculicen lograrlo y esto solo mantiene a mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad y de pobreza. “Por esto, debemos intentar ofrecer educación a temprana edad que les permita tener un objetivo, participación económica y oportunidad socioeconómica”.

La señora Cabral abogó por la implementación de un programa de educación sexual integral en las escuelas del país.

A seguidas, en una amena e interactiva conversación, Anyerlene Bergés, directora de la Cámara Británica de Comercio en nuestro país por INICIA, profundizó en la realidad social de la población femenina dominicana e invitó a todas y cada una de las mujeres a formarse y prepararse profesionalmente.

“De acuerdo con la plataforma de desarrollo humano lanzada recientemente por el programa de Naciones Unidas el país pierde un 43% de su potencial de desarrollo humano por inequidad de género, en consecuencia, no vamos a crecer si no generamos la inclusión necesaria; y para lograr una verdadera participación de la mujer, es necesario su inclusión económica porque no existe la equidad para la mujer si no forma parte del aparato productivo de la sociedad”.