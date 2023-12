Ashley Rossmiel, nueva Teen Miss Mundo Latino RD 2024

Representará a la República Dominicana en Orlando, Florida

La modelo y locutora, Ashley Rossmiel Almonte Gómez fue coronada con el título Teen Miss Mundo Latino RD 2024, en los premios Fashion Top Models, realizados en Punta Cana, Hotel Grand Bávaro Princess. La recién galardonada representará a la República Dominicana de manera internacional en el concurso homónimo, que se realizará el año próximo, del 11 al 15 de junio, en Orlando, Florida.

“Primero agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder representar a mi bella República Dominicana con mucho orgullo, y espero poner en alto nuestra bandera. Agradezco a mis directores Floris Jiménez y a Daniel Mateo, por confiar en mi para realizar esta labor, pero aún más le agradezco a mi familia por apoyarme en cada paso que doy…” expresó la modelo.

Con una pasión desbordante por el mundo de la moda y los medios de comunicación Ashley, ha dejado huellas a su corta edad, pues ha tenido la oportunidad de participar en grandes eventos realizados en el país como modelo, reina de belleza y maestra de ceremonias.

Actualmente pertenece como elenco y talento juvenil en los programas Vida Kids y Vida y Sociedad.

“Inicié en el mundo de la comunicación a la edad de 13 años con la visión de convertirme en una excelente comunicadora, ya que, la misma te puede abrir muchas puertas en el futuro y he tenido la oportunidad de conocer celebridades de la comunicación y la moda dominicana como Lisett Selman, Giannina Azar, Leonel Lirio, Melkis Diaz, Adolfina Lluberes, Sanchis Ramírez, Gabriela Desangles y Marielle Araujo entre otros.” Afirmó Ashley.

Sueños y metas

Con 15 años de edad, con su belleza y talento, quiere dejar su huella en el mundo para que otros niños y adolescentes se puedan reflejar en ella y abrirse camino a todos sus sueños y metas.

“Siempre he pensado que nuestra mayor debilidad radica en renunciar a aquello que no hemos intentado, pero la forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. No importa las veces que te caigas o cuantos errores cometas lo importante es seguir adelante y mostrarles a aquellos que no confiaban en ti, lo que eres hoy en día, una joven fuerte, segura de sí misma y, sobre todo, una persona humilde que inculca valores en los demás y que su límite será el cielo». Sostuvo Ashley Rossmiel.