Adrián Santos influencer de la industria musical

Adrián Santos, influencer creador de contenidos en internet para la industria musical, dice que «sólo se requiere aventarse, empezar y tener consistencia para subir videos sea a TikTok, Instagram, Facebook o YouTube«, afirmó.

En una entrevista Santos señaló hay mucha gente que tiene la curiosidad de si se puede hacer dinero en redes sociales y si puedes vivir de eso. «Yo creo que ya no es pregunta eso, ya hay muchos ejemplos de personas haciéndolo y me incluyo de tener la fortuna de esto que me gusta tanto y poder crear contenido alrededor de este tema, pero sí se puede«.

Adrián Santos se dedica de tiempo completo a compartir su pasión por la tecnología en todas las redes sociales y en su página web de manera consistente desde 2018.

«Me gusta decirle a la gente que si yo pude, cualquiera puede, porque yo no estudié comunicación ni actuación ni producción, solo tenía el expertise y el fanatismo de un tema en específico y compartiéndolo en internet encuentras una comunidad de gente interesada en el mismo tema«, comentó.

Apasionado a la tecnología desde su infancia, comenzó a subir videos desde el 2010, pero fue hace cuatro años que abrió el canal de Tech Santos.

«Tenía muchas ganas de tener un canal de tecnología, yo veía a los de Estados Unidos como recibían productos prácticamente gratis, y hacían reseñas y a eso se dedicaban, y yo dije qué padre, quiero jugar con estos gadgets también«, relató.

Comenzó poco a poco, subiendo dos videos a la semana, y actualmente se siente afortunado de que ha encontrado una audiencia en línea y desde hace dos años se dedica a esto de tiempo completo, además de que recibe invitaciones de empresas a eventos.

Este año fue a Nueva York con Samsung, a California con Apple y recientemente a Estocolmo, Suecia, con Volvo.

«En el aspecto de estar en cámara y grabar aprendí sobre la marcha, prácticamente en YouTube, yo estudié tecnología en el Tec de Monterrey, estudié una carrera que se llama INT, que es Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información, y me dio el conocimiento para poder emprender este canal de ramo tecnológico«, reveló.

Poco a poco fue mejorando el nivel de producción hasta llegar a lo que es ahorita, en un proceso que considera fue largo.

“Hago dos o tres videos a la semana e intento mejorar en cada video un poquito, aunque sea uno por ciento, y después de tantos años sí se ha visto la mejora”, opinó.

A la par del canal de Tech Santos, tiene un podcast que se llama Top Noticias Tech y ahí da las noticias de tecnología una vez a la semana en Spotify y Apple Podcast y también en YouTube con formato de video.

En el canal de YouTube presenta principalmente reseñas y unboxings de productos, así como videos informativos de lo que está de tendencia en tecnología.

Musilibre

En su faceta de emprendedor, Adrián Santos lanzó recientemente Musilibre, un proyecto que inició porque siempre ha tenido pasión por la música y quería encontrar alguna manera de incorporar la música con su proyecto Tech Santos o con crear contenido.

“Específicamente se me ocurrió esta idea porque hay muchos problemas de gente compartiendo videos en redes sociales que no pueden utilizar las canciones por derechos de autor. Si tú subes un video a Instagram o a Facebook o a YouTube con una canción popular te pueden penalizar, te pueden penalizar la canción y hasta te pueden cerrar la cuenta por no tener los derechos de distribución de esa pieza musical”, explicó.