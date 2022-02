Donda 2: Kanye West presenta su nuevo disco con Marilyn Manson

El rapero Kanye West presentó este miércoles su nuevo álbum Donda 2 con un concierto en la ciudad de Miami. En el evento contó con la compañía de varios polémicos artistas cuya presencia no ha sorprendido -y otros que sí-.

Durante la presentación de Donda 2, tuvo la participación especial de diferentes artistas como Marilyn Manson y el rapero DaBaby, los cuales han sido "cancelados" por los fanáticos de la industria musical por sus acusaciones sobre abuso sexual. Pero no todos son artistas con veda, pues también la presentación de Alicia Keys.

Alicia Keys performing 'City of Gods' for the first time at the Donda 2 concert was our highlight of last night 🔥

How good does she sound on here? 😳 pic.twitter.com/vBGOAqBN7e

