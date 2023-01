Se hace viral gesto de Kate Winslet al confortar periodista

La actriz británica Kate Winslet confortó a una reportera adolescente que realizaba su primera entrevista y su gesto conmovió a la Red.

La intérprete de 47 años apareció este domingo en la cadena de televisión alemana ZDF para una conferencia con una periodista novata para hablar sobre su nueva película ‘Avatar: el camino del agua’.

Nada más comenzar, la joven reportera se mostró nerviosa y confesó que era la primera entrevista que hacía en su vida. Al escuchar sus palabras, Winslet le ofreció una sonrisa y la animó. «¿Sabes qué? Cuando hagamos esta entrevista, será la mejor de la historia. ¿Y sabes por qué? Porque lo hemos decidido así», le dijo.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM