Eudis «El Invencible» se disculpa por video mostrando partes íntimas

El bachatero Eudis «El Invencible» ofreció disculpas públicas tras el escándalo que generó la difusión de un video donde aparece mostrando sus partes íntimas en una presentación en vivo.

El intérprete dio su versión de los hechos a través de un video colgado en su cuenta de Instagram confirmó que es él quien protagoniza el polémico material y pidió perdón a la sociedad dominicana.

«Quiero pedir perdón a Dios, al pueblo dominicano, a la bachata y a industria de la música» afirma Eudis «El Invencible» en antesala a su versión. «Estaba en una fiesta privada, de una empresa, que se dedica a hacer eventos de strippers, despedidas de solteros y más. Era en una villa, no era en una discoteca, no era en una tarima. No habían niños ni adolescentes ni menores».

Eudis «El Invencible» : No se puede justificar esa acción

Prosigue Eudis «El Invencible» en su relato: «Sucedió lo que ya ustedes vieron en el video. No se puede justificar esa acción, pero lo que pasó fue lo siguiente. Me dejé llevar por el morbo. Como ustedes pueden ver, la chica hizo lo que hizo, y yo me dejé llevar por el morbo como humano que soy».

Afirma Eudis Alcántara, nombre de pila del intérprete que «tal hecho no volverá a ocurrir nunca más. Le pido disculpas una vez más a la sociedad dominicana, a mis seguidores, a mi fanaticada, a mi empresa que me maneja y a ustedes. Espero que me puedan comprender».

En el video, que se difundió a través de las redes sociales, se logra ver al intérprete, a quien identificaron como Eudis «El Invencible», con una bailarina exótica que le acompaña en tarima. Luego de acercarse a ella, el intérprete se desabrocha el pantalón y deja al descubierto su miembro viril, colocándolo muy cerca de la bailarina.