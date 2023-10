Elton Jonh llevas su más emblemáticas canciones a The Legend Arena del Dorado Park, Cap Cana

Santo Domingo, RD.- El cantante inglés Sir Elton Hercules John conocido como Elton John ofreció 15 de sus más emblemáticas canciones ante un público de unas 2,500 personas, en el anfiteatro “The Legend Arena” en Cap Cana, en un concierto a casa llena.

Esta es la segunda vez que el legendario cantante británico se presenta en un escenario de la República Dominicana. Más de 2,500 personas se dieron cita a este evento.

Este es el primer concierto que realiza Elton John luego de finalizada su última gira internacional: Farewell Yellow Brick Road.

Elton John se despide tras cinco décadas de pura alegría tocando música con temas emblemáticos como “Goodbye Yellow Brick Road”, “Bennie and the jets” y “Candle in the wind”, pasando por “Rocket Man”, “The bitch is back”, “I’m still standing”, “Crocodile rock” y “Saturday night’s alright for fighting”.

A sus 76 años, Elton John, ganador de cinco premios Grammy, más de 50 años de carrera y 4,600 actuaciones por todo el mundo, se retira de los escenarios para darle más tiempo a su vida personal.

La gira de despedida de Elton John comenzó en 2018 y se calcula que han asistido a ella más de seis millones de personas.

En cada uno de los conciertos de esta gira, con la presencia de un público multigeneracional

Elton ha demostrado la gran cantidad de buenas canciones que ha compuesto a lo largo de su vida y el talento con el que las interpreta.