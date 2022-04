Cuando maltrataron a Karol G en un programa de TV por "no ser nadie"

Apenas era una pelaíta llena de sueños, pero con un talento y un nombre que ya causaba impresión en el mundo de los espectáculos. Hace algunos años Karol G viajó a Venezuela y participó en el programa de preguntas Match 4, del canal Venevisión. Sin embargo, jamás se imaginó lo que le esperaría durante las grabaciones.

"Yo no sé ni siquiera quién eres tú", le expresaba la animadora del espacio a la intérprete de 200 copas. Debido al trato que estaba recibiendo, Karol G comenzó sentirse indignada e incluso sorprendida por lo que estaba viviendo.

"Pero qué es esto, yo vengo de invitada a un programa y me ponen a una persona que me está faltando el respeto", expresó la artista.

Y segundos más tarde le explicaba un productor de forma despectiva: "Si a mí me invitan a un programa de preguntas y yo no sé responder, si no tengo capacidad yo digo: ‘yo no voy’ (...) Yo sé cantar, yo no sé más nada, pero no voy a venir a echarle la culpa a los demás".