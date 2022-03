Coldplay, Bachata rosa y el respeto a la diversidad

Santo Domingo.- Las lecciones del concierto de Coldplay todas son inclusivas. Un espectáculo así no puede hacerse si no es por convicciones muy profundas. Desde una canción con lenguajes de señas, para los sordos e hipoacústicos, hasta el acercarse respetuosamente a la cultura musical de cada país que visitan.

Muchos creen que este ha sido el mejor espectáculo que se ha presentado nunca antes en República Dominicana; al menos en un concierto donde solamente son cuatro en escena y ponen a disposición de sus fanáticos un despliegue espléndido de recursos tecnológicos; sustentados en una razón filosófica a través de la música y otras manifestaciones artísticas; en un cuestionamiento ético de la realidad que nos rodea y que no queremos ver. Estamos acabando con este planeta y no nos damos cuenta.

La humildad con la cual Chris Martin se ha acercado a Bachata Rosa, el clásico de Juan Luis Guerra lanzado el 11 de diciembre de 1990; cuando buena parte de los asistentes ni siquiera existían, es un gesto de respeto, de inclusión y de generosidad cultural.

Tan seriamente piensan en el tema ecológico que no bastó con presentar un pequeño audiovisual al inicio explicando los pasos que han dado dentro del montaje del show; sino que se fueron a una zona de Nigua a plantar árboles junto a jóvenes artistas dominicanos.

A lo largo del espectáculo celebrado la noche de un martes con Olímpico atestado; Chris Martin de Coldplay pidió en una de sus canciones más emblemáticas que apagaran los celulares solo esos minutos para ahorraron una cantidad de energía. En otro momento pidió enfocar a su padre en una esquina del estadio dando pedales en una bicicleta estática para generar electricidad, pequeñas acciones que sumadas a otras varias dan cuenta de la muy seria preocupación que tienen con el tema del medio ambiente sostenible.

Compuesto por 24 canciones Music of Spheres, incluye desde música de Star Wars hasta referencias de What a wonderful world a través de palabras del inolvidable Louis Armstrong. El repertorio caminó con Higher Power, Aventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown (muy coreada), The Scientist, luego no podía faltar Viva la vida, entre las más cantadas, Hymn for the weekend, Let somebody go, Sparks, la infaltable Yellow, Human heart, People of the Pride, Clocks, The Lightclub, My universe, A sky full of stars, Coloratura, Orphans, Bachata rosa, Sunrise, Fix you, Humankind y Biutiful.

Sd Concerts ha hecho posible esta experiencia diferente y única en República Dominicana, con el respaldo de Banserservas y Brugal fundamentalmente.

Excelente sonido, uso de la tecnología, sustancia ética y puesta en escena inmejorable. Como dice el dominicano común: "Mejor de ahí, se daña".

