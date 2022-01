Actriz venezolana en delicada situación de salud en México

México.- La actriz y cantante venezolana Marisela Berti, se encuentra en delicada situación de salud en México y familiares han hecho un llamado solicitando ayuda a fin de conseguir donadores de sangre, debido a que sufrió un derrame cerebral y quedara en coma.

La actriz nacida en Maracaibo y actual residente en la Ciudad de México. Se encuentra ingresada en el Hospital Ángeles del Pedregal, al Sur de la capital mexicana.

Según familiares, la actriz de 71 años sufrió un derrame cerebral el pasado sábado.

"Le iban a hacer una cirugía para sacarle unos coágulos de sangre de la cabeza, estaba sedada y se encuentra en estado de coma", aseguró un testigo.

La actriz residió durante un tiempo en Puerto Rico tras contraer nupcias con el cantante y actor puertorriqueño Chucho Avellanet.

Cabe destacar, que Berti en 1971 concursó en el Miss Venezuela presentando al estado Nueva Esparta y quedando como cuarta finalista.

Comenzó en el género de las telenovelas en la telenovela Sacrificio de mujer, que le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos.

Lleva más de 20 años retirada de la televisión. Entre sus últimos trabajo destacó su participación en la telenovela Dulce ilusión, donde interpretó a la malvada Zarina.

Asimismo, Debutó en las lides de la actuación en el programa Él y ella y posteriormente en dramáticos y unitarios.

De igual forma participó en varias producciones como: La indomable, Valentina, La italiana, Doña Bárbara, Resurrección, Canaima, La señora de Cárdenas, Mi amada Beatriz, Señora, entre otras.

Madre de Christian Nodal pide a Belinda dejar a su hijo

Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, no han estado exentos de estar en polémica y esta ocasión no fue la excepción ya que el periodista Juan José Origel aseguró que no todo es miel sobre hojuelas.

En el programa Con Permiso, Pepillo informó que Silvia Cristina Nodal, mamá del intérprete de Adiós Amor le solicitó a Belinda que se alejara de su hijo.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con mi hijo’. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande”, dijo Pepillo durante la transmisión.

En este sentido, también añadió que uno de los detonantes por los cuales la progenitora de Christian Nodal no estaría tan de acuerdo con la relación sería por los exorbitantes gastos que su hijo hace para la cantante.