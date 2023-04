Zoe Saldaña anuncia su retiro de Marvel

La actriz y modelo Zoe Saldaña anunció oficialmente su retiro de Marvel tras casi 9 años debutando en diferentes películas de esta franquicia.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Saldaña informó que Guardianes de la Galaxia Vol.3 será al última película donde la actriz tendrá participación en Marvel. Sin embargo, esta expresó que aunque es el final para ella, no cree que sea el final de los Guardianes.

Durante el último día de grabación en el set la actriz dio un discurso agradeciendo a todos los integrantes de la producción.

Me siento agradecida y como la chica más afortunada de esta ciudad sabiendo que fui invitada a unirme a películas con directores especiales en un elenco especial. Y resonaron tanto con la gente que tuvimos la oportunidad de volver y volver en otro momento. En todo caso, he cosechado todos los beneficios de eso, he ganado amigos. Todavía tengo mentores a los que llamo y en los que me apoyo.

También agradeció a James Gunn por su paciencia, su guía y su amistad.

En la entrevista manifestó que Gunn planeaba que Gamora, al que interpreta Zoe Saldaña, solo apareciera en una de las películas. Y estuvo a punto de matarla en la segunda. Finalmente, el personaje murió en Avengers: Infinity War, pero una versión de ella del pasado vuelve, aunque sin la conexión con el resto de superhéroes, y especialmente con Peter Quill (Chris Pratt).

Del mismo modo Saldaña manifestó abiertamente su interés en que Gamora se mantenga y siga apareciendo en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero interpretado por otra persona.

Lo único que no quisiera es que Gamora desaparezca. Ha tenido un impacto muy grande con los fans, especialmente las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Me encantaría que Marvel encuentre una forma de que la próxima generación de actores puedan interpretar a estos personajes.

Aunque Zoe se mostró contenta y agradecida con toda la producción dejó entrever su descontento por las largas sesiones necesarias para el maquillaje de Gamora.

No le podría decir que no a nada, ¿pero el maquillaje verde? No me molestaría que eso no vuelva a suceder. Echo de menos a Gamora, sin embargo no echo de menos iniciar las sesiones de maquillaje de cinco horas que empezaban a las 3:30 de la mañana. Y los viajes al dermatólogo después.