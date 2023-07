Ser una estrella mundial no es fácil y sino que se lo digan a Zayn Malik (Bradford, 30 años). Con 17 años, el británico se convirtió en un ídolo de masas como uno de los miembros de la banda One Direction.

Cinco chicos desconocidos a los que el destino —y el programa de talentos Factor X— unió para lanzarles, ya con una carrera moldeada, a la fama. Seis años después el sueño se terminaría: el primero en abandonar la formación fue Malik en 2015. Ahora, seis años después de conceder su última entrevista, ha relatado por primera vez cómo vivió todos esos años en los que dejó de ser persona para ser un producto musical.

A pesar de tener una legión fiel de fans, el artista ha estado desaparecido estos últimos años, tanto de la vida pública como de su carrera musical. Tanto es así, que Malik no ha hablado en público hasta que ha tenido que promocionar su próxima canción: Love Like This. La entrevistadora no ha sido otra que Alex Cooper, en su podcast Call Her Daddy al que acuden multitud de famosos. Poco más de una hora de conversación en la que el cantante ha hablado de su relación con su expareja y madre de su hija, la modelo Gigi Hadid, de su paso por One Direction y de las polémicas acusaciones de agresión por parte de su exsuegra.

A finales de 2021, Hadid y Malik decidieron poner punto y final a su relación pocos meses después del nacimiento de su primera y única hija en común: Khai. No fue una ruptura amistosa, más bien todo lo contrario. La madre de la modelo, Yolanda, denunció al cantante por una supuesta agresión. Fue el entorno de Hadid quien hizo público el encontronazo, mientras él prefería mantenerse en silencio y no hacer declaraciones. Hasta que todo estalló.

La denuncia prosperó y la justicia dio la razón a Yolanda, condenando a Malik a 90 días de libertad condicional y asistir a un programa de violencia de género. “No suelo involucrarme con lo que se dice sobre mí en redes sociales. Lo más valioso es el tiempo e intentar explicar a los demás algo y justificarte requiere mucho tiempo, así que decidí guardármelo”, ha defendido ahora en la entrevista sobre su silencio respecto a este episodio.

Sabía cuál era la situación, lo que pasó y qué gente estaba involucrada. Es todo lo que me importaba. Si cualquier persona en su sano juicio vive la situación, creo que puede respetar que yo no haya querido centrarme en el problema ni mantener un rifirrafe con ella [Yolanda] o hablar de algo que mi hija pudiera leer en el futuro. Lo gestioné de la mejor forma y de una manera respetuosa. Eso es todo lo que puedo decir al respecto.

A pesar de la ruptura y el juicio, Malik ha afirmado que la relación con Hadid actualmente está en un buen punto: “Tenemos muy buena relación por Khai. Ella es lo más importante, así que está yendo bien”. Cuando la pequeña nació, ambos acordaron que iban a criarla en la más estricta intimidad.

Algo que han mantenido hasta el momento porque no se sabe casi nada de ella y no la muestran en sus redes sociales. Justamente la pelea con su exsuegra fue porque la orgullosa abuela mostró una foto de la pequeña en redes. “[Khai] No escogió ser una figura pública, yo sí. No estoy intentando escudarla, quiero darle la opción de estar alejada de todo esto. Lo que ella quiera hacer en la vida, lo apoyaré”.

Malik y Hadid tienen custodia compartida. Algo que al artista le permite estar con su hija la mitad del mes: “Está creciendo tan rápido que cuando estoy con ella no hago otra cosa. Solo invierto el día en hacer cosas que ella quiera hacer, como pintar, jugar con plastilina, ir al parque, al zoo… He revivido mi propia infancia a través de ella. Había llegado un punto en mi edad adulta en el que todo era gris y aburrido. Ella ha traído de vuelta el color”.