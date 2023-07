Yiyo Sarante regresa al Ecuador

Sarante se encuentra promocionando “Como se olvida” junto a la peruana Gaby Zambrano bajo la producción de Sergio George.



Santo Domingo. –Posicionado como el más internacional de los salseros dominicanos, el cantante Yiyo Sarante hace honor a la consideración de su carrera por lo que regresa por cuarta vez al Ecuador para celebrar los 25 años de provincialización de la ciudad de Orellana.



El artista y arreglista dominicano fue invitado para cerrar la actividad este 30 de julio a las 8:00 de la noche junto a toda su orquesta en la Plazoleta de la Federación Deportiva de Francisco de Orellana.

La invitación a Sarante se la hizo directamente la Prefecta (ministra) de la ciudad, Magali Orellana, para que el criollo cierre por todo lo alto la boda de plata de la ciudad.



“Para mi es un honor estar nuevamente en esta hermosa tierra, donde ya me he presentado y tengo una gran fanaticada. Me gusta la idea de regresar al país centroamericano y les aseguro que será una gran noche”, dijo Yiyo Sarante, el cual cuenta con dos de los temas más reproducido en YouTube: “Corazón de acero (820M)” y “Manos de Tijeras (131M)”.