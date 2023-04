Yailin se hace tendencia con su figura tras dar a luz

La exponente urbana Yailin La Más Viral calienta este fin de semana las redes sociales al compartir una fotografía que muestra su cuerpo pocos días después de dar a luz a su hija Cattleya.

En la imagen, Yailin aparece luciendo un body de color púrpura que resalta su figura.

La publicación recibe miles de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes han elogiado la figura de la artista tras su reciente maternidad. Incluso llegó este sábado a liderar las tendencias en la red social Twitter.

«Hasta después del parto Yailin se ve más linda que Karol G», «Yailin siempre ha sido hermosa, no necesitaba ningún retoque en su cuerpo», «Dios mío padre santo yo sé que la mujer del prójimo no se puede desear pero que ganas de tener una yailin en mi vida», «dime q comes q cada estas masss linda bb» fueron algunos de los comentarios.

Yailin viene compartido detalles de su embarazo y su experiencia como madre en sus redes sociales.