Yailin presume su embarazo en colorido bikini

Días después de revelar el motivo por el cual había dejado de mostrar su figura en las redes sociales, la rapera dominicana Yailin ya no tiene que ocultar sus nuevas curvas de embarazo.

Presumiendo su glorioso embarazo, la cantante ha colgado una foto posado en un colorido bikini.

«Sólo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por ti», expresó junto a la publicación en su cuenta de Instagram.

Revelación

Esta semana, Yailin confirmó que los rumores que se desataron tras notarse su ausencia de las redes sociales en efecto eran ciertos: tanto ella como su esposo, el reggaetonero Anuel AA, están en la dulce espera.

Además, la pareja anunció por todo lo alto que se convertirán en padres de una niña.

«Siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad», expresó la cantante en su cuenta de Instagram junto a un vídeo de la revelación del sexo del bebé. «Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita».

El puertorriqueño también compartió la grata noticia en su plataforma, gritando a los cuatro vientos que nuevamente será papá.

Este es el primer retoño para la rapera y el cantante, quien ya es padre de Pablo Anuel, de 9 años. Anuel AA aún no confirma la paternidad de otra niña, Gianella Gazmey Vallecilla, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla, cuyo nacimiento trascendió días después de la boda de la polémica pareja.

Con información de People.