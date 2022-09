Yailin confirma su ruptura con Anuel AA finalmente con un mensaje

Yailin confirma su ruptura con Anuel AA a través de un mensaje en su cuenta en Instagram, poniendo fin a las especulaciones y controversias en torno al tema.

La dominicana dejó un contundente mensaje en el habla de la importancia de cerrar los ciclos por más doloros que sea.

«Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida», escribió en sus historias en Instagram con un fondo color morado.

Junto a la imagen con la que Yailin confirma su ruptura con Anuel colocó un emoji con un corazón blanco y un reloj. Hecho que sus seguidores interpretan como que para ella comenzó la cuenta regresiva. Asimismo, que está en paz con la decisión que habría tomado respecto a su efímero matrimonio.

Anuel AA no se ha pronunciado al respecto y no ha dejado ninguna pista en sus redes sociales. Muy por el contrario, el cantante al parecer está concentrado en el lanzamiento de su disco «Nosotros», en la venta de su linea de tenis y en una nueva relación, según informó el programa de farándula Chisme No Like.

La nueva conquista del cantante urbano sería la modelo Shaarza Moriel, misma que ha compartido videos y fotografías dejando claro que ella y Anuel han iniciado un romance.