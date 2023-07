Wason Brazoban: El hombre no es para las labores del hogar

El cantautor dominicano Wason Brazobán expresó su desacuerdo con respecto a que los hombres realicen tareas domésticas, argumentando que no le encuentra sentido a esta práctica y considera que los hombres no están destinados para eso.

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, el músico dejó claro su punto de vista. Primeramente, considera que un hombre debe dedicarse a trabajar fuera del hogar, buscando el sustento para su familia.

Según sus palabras, está bien que en situaciones de emergencia un hombre ayude con los quehaceres. Pero aquel que pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en la calle no tiene tiempo para esas labores.

Brazobán manifestó que no ve ninguna romantización en que los hombres realicen las tareas del hogar. Asimismo, se preguntó qué tiene de sensual que un hombre se encargue de las labores domésticas.

Asimismo, compartió su sorpresa al no haber visto a ninguna mujer imaginando a un hombre limpiando mientras ella «se toca»

Con esta publicación, el cantante generó diversas reacciones en las redes sociales, donde se ha generado un debate sobre los roles de género y las responsabilidades en el hogar.

La igualdad «llevó el matrimonio a pique» dice Wason Brazoban

En una siguiente publicación, Brazoban argumentó. «Desde que la élite inventó la jodida igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales, por más que jodan, naturalmente no somos iguales hombre y mujer. La mujer tiene capacidades que el hombre no tiene. Y el hombre tiene capacidades que no tiene una mujer. Por más que digan, jamás será normal la mujer trabajando y el hombre en la casa trapeando y fregando».

«¿Ustedes se imaginan yo llegando de cantar a las tres de la mañana y que me espere una pila de platos, ‘Hoy te toca fregar’? Mira, mira, mira…hay que tener paciencia», remató Brazoban.