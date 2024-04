Usuarios reviven el tema “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler, tras el eclipse total de sol

La balada exitosa de Bonnie Tyler del 1983, “Total Eclipse of the Heart”, se posicionó como la canción más buscada este lunes tras el eclipse total que hubo, según un portavoz de Spotify confirmó a CNN que las búsquedas se dispararon casi un 50% en los EE. UU. en la última semana.

“Total Eclipse of the Heart”, escrita y producida por el colaborador de Meatloaf, Jim Steinman, como una “canción de amor de vampiros”. La agencia Daily News cita que es también la canción más popular que se agrega a las listas de reproducción con temas de eclipse generadas por usuarios en la plataforma en los EE. UU.

Según Billboard, las descargas de la canción aumentaron más del 500% la última vez que ocurrió un eclipse en Estados Unidos, en 2017.

«Todavía me emociono cuando escucho la canción en la radio», dijo Tyler, de 72 años, a «Good Morning America» ​​el lunes. “Cada vez que llega el eclipse, todo el mundo en todo el mundo toca ‘Total Eclipse of the Heart’ y nunca me canso de cantarla».

“Total Eclipse of the Heart” tomó el primer puesto en 1983

Tras su lanzamiento en 1983, la canción ocupó el puesto número 1 en la lista Hot 100 durante cuatro semanas.

La cantante galesa fue nominada al año siguiente al premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

En septiembre de 2023, el vídeo musical de la canción entró en el club de los mil millones de visitas de YouTube.

Otras canciones también se difundirán hoy en honor al espectáculo celestial.

“Ain’t No Sunshine” de Bill Withers se escuchó como introducción a los numerosos segmentos de noticias sobre el Eclipse en 1010 WINS en la ciudad de Nueva York. “Blinding Lights” de The Weeknd, “Black Hole Sun” de Soundgarden y “Fly Me To The Moon” de Frank Sinatra también recibieron un golpe durante la transmisión vespertina de Larry Mullins hoy.

Con información de: Daily News