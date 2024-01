Urbana Masha se escapa de Conani y pide apoyo

Santo Domingo.- Mediante varias publicaciones a través de historias de Instagram, la joven Ashley Mariel Sánchez, mejor conocida en el mundo urbano como “Masha”, informó supuestamente haberse fugado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), donde se encuentra recluida nuevamente luego de ser devuelta por la policía.

“Mi gente me escapé de Conani Jarabacoa, me va a agarrar otra vez la policía, necesito ayuda ¡Por favor! no quiero estar en Conani, estoy pasando malas noches, no duermo, no quiero estar aquí, ayúdenme, me entregarán nuevamente, quiero estar con mi familia”, manifestó Masha.

Se recuerda que la joven se encuentra limitada de personas cercanas o familiares guardando protección de CONANI, prometió portarse como una niña de su edad, sí es sacada del centro, alegando recibir maltrato del órgano regulador.

En otro de sus escritos a través de las publicaciones, dijo: “Me quiero morir, esto es enserio por favor ayúdenme no quiero estar en CONANI, ya la policía viene en camino a buscarme, me voy a portar como una niña de mi edad, pero por favor no me maltraten más, no quiero estar en CONANI más, ayúdenme por favor”.