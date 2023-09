¡Un santo susto! Mira cuánto dinero ha recaudado ‘La Monja II’ en su estreno

La Monja II de Warner Bros y New Line inició la taquilla del otoño con un agradable estreno nacional de 32,6 millones de dólares en 3.726 salas, más que suficiente para ahuyentar a The Equalizer 3 y ganar el fin de semana. Los cinéfilos de entre 18 y 34 años representaron un enorme 67 por ciento de los compradores de entradas, mientras que la película se inclinó ligeramente hacia las mujeres (52 por ciento).

En 2018, La Monja se estrenó con 53,8 millones de dólares en Estados Unidos y en camino a ganar 365,6 millones de dólares en la taquilla mundial, el mejor resultado para cualquier título de la franquicia de terror The Conjuring. Si bien el inicio internacional de la secuela se produjo después del debut de la primera película, nadie se queja. Los ingresos totales en Estados Unidos del fin de semana alcanzaron un estimado de $88,9 millones, un 118 por ciento más que el mismo año el fin de semana pasado.

El mayor estreno de terror desde la pandemia

En el extranjero, La Monja II se lanzó con una conmovedora recaudación de 52,7 millones de dólares en 69 mercados para una cuenta extranjera inicial de 52,7 millones de dólares, incluido el mayor estreno de terror desde la pandemia en México (8,9 millones de dólares). La secuela, que costó 22 millones de dólares, debería generar una buena ganancia para New Line considerando que ya ha ganado 85 millones de dólares a nivel mundial después de solo unos días.

Ambientada en 1956, la película de terror muestra a Taissa Farmiga, la hermana en la vida real de la estrella de El conjuro , Vera Farmiga, regresa como la hermana Irene, quien, a pesar de su comportamiento amable, puede manejar cualquier desafío demoníaco. También regresa Jonas Bloquet, con el recién llegado Storm Reid ( Euforia ) uniéndose al elenco como una joven monja. El público le dio a la película una C+ CinemaScore, lo cual no es inusual para una película de terror. (La última monja recibió una C).

Michael Chaves dirigió la película después de haber dirigido anteriormente las entregas de El conjuro , La maldición de la Llorona y El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo .

La otra entrada nacional de alto perfil del fin de semana fue la comedia romántica. Mi gran boda griega 3 , escrita y dirigida por la creadora de la franquicia Nia Vardalos. Además de dirigir, protagoniza junto a John Corbett. Focus Features se encarga de la película a nivel nacional, mientras que Universal Pictures International tiene funciones en el extranjero.