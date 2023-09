La razón de la gran polémica de la película “Aquaman 2”

Leer también: Terror y aventura se apoderan de la pantalla grande este fin de semana

Los fanáticos de DC creen que Jason Momoa y Amber Heard están siendo marginados en el período previo a «Aquaman 2″, y la razón que se rumorea es que supuestamente el estudio se está preparando para una bomba.

La multitud de fans de los cómics estuvo frenética el fin de semana en medio de algunos rumores sobre «Aquaman and the Lost Kingdom», que se estrenará en diciembre. Pero que aún no ha mostrado ningún material de marketing oficial, incluidos primeros vistazos y avances, ni siquiera un tráiler oficial.

La falta de promoción está empezando a preocupar a algunos de los jefes más fervientes de DC. Y muchos se han preguntado por qué Warner Bros se está tomando su tiempo. Según TMZ, un supuesto descubridor de cómics, a quien a menudo se le atribuye conocimiento interno, dice que tiene la respuesta a todo este caos.

KC Walsh de The GWW escribió en respuesta a un fan: «Porque saben que es malo, saben que perderán dinero y no están poniendo ningún presupuesto de marketing detrás de esto».

Warner Bros en números rojos

No está claro si KC en realidad está citando a fuentes dentro de la industria del cine, o si simplemente está planteando su propia teoría sobre por qué los tráileres han tardado en lanzarse. Así que aun nada está claro sobre la situación que envuelve a Aquaman 2. Aun así, sin embargo, su «informe» está siendo tomado en serio por muchos medios centrados en el cómic.

Más importante aún, la lógica parece tener sentido para muchos. Y todo esto tiene que ver con el desempeño reciente en taquilla de las últimas grandes películas de superhéroes de DC. Por supuesto, está «Blue Beetle», que no generó mucho dinero, pero el gran error está en «The Flash».

La película dirigida por Ezra Miller supuestamente costó cientos de millones de dólares tanto para filmar como para comercializar. Y como todos sabemos ahora, la película tuvo un desempeño abismal, dejando a Warner Bros en números rojos