‘The Crown’ y su temporada 6 se estrenan en Netflix

Los primeros episodios de la sexta temporada de The Crown, la última de la serie, debutaron hace unos días en Netflix. Los cuatros capítulos disponibles, que se habían promocionado por todo lo alto por la plataforma, nos narraban un momento histórico importante dentro de la realeza británica, con la muerta de la Princesa Diana, pero no han conseguido cautivar al público. De hecho, las audiencias de la ficción se han desplomado marcando récords históricos en términos negativos. The Crown se la ha pegado.

Según datos oficiales distribuidos por Netflix, los primeros cuatro episodios de la temporada 6 se estrenaron con 36 millones de horas visualizadas, un número que es mucho menos de la mitad de lo que consiguió el debut de la temporada 5, que tuvo diez episodios en total y se estrenó hace un año en la misma plataforma. Esa temporada se estrenó con 107 millones de horas transmitidas y se convirtió en un auténtico éxito entre el público. Pero hay matices.

Si bien es cierto que parte de la audiencia se puede atribuir a la disparidad en el número de episodios disponibles (la temporada 5 tiene más del doble de los episodios actualmente disponibles para la temporada 6), pero el descenso de interés, espectadores y consumo es más que evidente. Sin embargo, quitando por completo las cifras de audiencia, la temporada 6 de The Crown hasta ahora tampoco está a la altura de temporadas anteriores en lo referente a la crítica. De hecho, la última tanda de episodios tiene una puntuación del 55% en Rotten Tomatoes, una cifra muy alejada del 77% de la anterior temporada, que fue una de las preferidas de la prensa.

La segunda parte de la temporada final de la serie tendrá seis episodios y seguirá al príncipe Guillermo, que intentará integrarse en Eton tras la muerte de su madre mientras la corona británica lucha contra los escándalos y la opinión pública. De esta forma, una de las series más importantes de la televisión en estos últimos años fija su final para el 14 de diciembre.