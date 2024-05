Techy lanza disco “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol.1”

Cuenta con dos canciones inéditas compuestas e interpretadas por Techy Fatule

SANTO DOMINGO.– La artista dominicana Techy Fatule presentó su primer disco de merengue, “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol.1”, una recopilación de las canciones que han marcado su vida, así como de dos temas inéditos compuestos por ella.

Sus primeras dos composiciones en el ritmo de la güira y la tambora, “Que me quedes tú” y “Te voy a enamorar” completan las 10 canciones de esta producción grabada en vivo bajo la producción musical de Virgilio Féliz y Techy Fatule, por el sello La Oreja Media.

“En mi proceso de cantar merengue, me puse a recuperar y escuchar los merengues que marcaron mi infancia. Estoy en una etapa alegre de mi vida y quiero cantar cosas que me representen no solo como dominicana, sino que refleje en el momento que estoy viviendo y lo que más especial lo hace es que son en vivo y tienen un significado especial”, manifestó la compositora nominada al Latin Grammy por “Que me quedes tú”.