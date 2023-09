Snoop Dogg reveló cual es su miedo más profundo, mira cual es su particular temor

Leer también : La terrible razón por la cual el padre de Meghan Markle no puede ver a sus nietos

Snoop Dogg le tiene miedo… ¿a los caballos?

Has leído bien, el rapero, de 51 años, habló sobre su miedo a los caballos en su programa de noticias de YouTube Double G News . Snoop habló con la invitada Tiffany Haddish, quien notó que soñaba con montar a caballo en una granja.

«Me dan miedo los caballos», respondió Snoop.

«¿Qué? ¿Un hombre tan grande y alto como tú?» respondió Tiffany Haddish, visiblemente desconcertada en la entrevista en Double G News.

El rapero de 51 años en este momento manifestó que hasta el día de hoy le siguen aterrorizando los caballos, y aseguro que no sabe de donde salió el temor hacia los animales de cuatro patas.

» Nunca me has visto en una escena de una película con un caballo. He estado en una escena de película con avestruces, iguanas y todo tipo de mi**a», dijo Snoop Dogg. «Nunca he estado en una escena con un caballo, como para alejar a ese hijo de puta de mí. ¡No sé por qué!»

Snoop Dogg también compartió que su esposa, Shante Broadus, tenía un caballo que montaba «para su tranquilidad y diversión», pero que él no interactuaba ni se acercaba al animal en ningun momento del día.