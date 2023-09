La terrible razón por la cual el padre de Meghan Markle no puede ver a sus nietos

El padre de Meghan Markle manifestó que su hija y su esposo, el príncipe Harry , son francamente crueles por excluirlo de la vida de sus nietos.

Thomas Markle expresó sus quejas el lunes en «Good Morning Britain», y les dijo a los presentadores que está desconsolado porque su hija y su yerno le negaron el acceso a sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 2 años.

Thomas dijo: «Yo también estoy muy molesto porque es algo cruel hacerle a un abuelo… negarle el derecho a ver a su nieto».

«La otra cosa es que no he hecho nada malo. No hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, y no hay excusa para hacerlo». tratándome de esta manera… no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera». Manifestó.