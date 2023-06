Snoop Dogg: Comienza la producción de la película biográfica del legendario rapero

Leer también: Nicki Minaj ofrece ayuda universitaria a niño de 14 años que defendió a su madre

Santo Domingo, RD.- La película biográfica de Snoop Dogg se está preparando para una producción cinematográfica a gran escala y Tha Doggfather seleccionó personalmente a Allen Hughes para dirigir la historia de su vida!

Allen recientemente hizo que Snoop participara en su docuserie «Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur» y dice que la solicitud de Snoop hizo que Universal acelerara la película, ¡y actualmente están buscando a su protagonista!

Allen comenzó a dirigir videos de rap con su hermano gemelo Albert antes de que alcanzaran un estatus legendario en la cultura por filmar las películas «Menace II Society» y «Dead Presidents».

No ha hecho una película real desde 2013, pero dice que la película biográfica de Snoop le dará a él y a los fanáticos la oportunidad de revivir el valor de ‘Menace’, dado que han estado pidiendo una secuela durante años.

Allen también dice que todavía está en proceso para la película biográfica de Marvin Gaye , pero actualmente está en un segundo plano frente a la producción de Snoop.

Suge Knight también planea usar la imagen de Snoop Dogg para su propia serie de televisión. ¡Con tanto drama en LBC, nunca puedes tener suficientes narradores!

Con información de TMZ