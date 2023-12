Senado reconoce a Fefita La Grande por su exitosa trayectoria y ser pionera en la música típica

“Una artista inigualable que representa en el mundo la música y la cultura dominicana”

En un ambiente festivo lleno de emociones, este martes el Senado de la República reconoció a la exponente del merengue típico, Manuela Josefa Cabrera Taveras (Fefita La Grande), por su trascendental carrera artística y sus aportes a la cultura dominicana.

El acto se llevó a cabo en el salón Polivalente y lo encabezó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Expuso una reseña sobre la carrera musical de la insigne merenguera, a quien definió de “una artista inigualable y exitosa” que representa en el mundo la música y la cultura dominicana.

El legislador destacó además que Fefita la Grande fue parte elemental para que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declarara el 30 de noviembre de 2016 el merengue de República Dominicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Para nosotros es un honor rendir homenaje a esta gran mujer que ha llenado de alegría nuestro país a través de su música. Todos los dominicanos hemos bailado sus populares merengues típicos”, expuso el senador.

El presidente del Senado concluyó su intervención pidiendo a Dios que conceda a “La Mayimba” muchos años más de vida, para que siga llevando alegría a todos los rincones de la República Dominicana.

Para reconocer a la Vieja Fefa, como también se conoce, el Senado aprobó a unanimidad una resolución presentada por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que expresó admiración por la exitosa cantante y sus populosos merengues, entre estos “La chiflera” y “La pimienta”, “Vamos hablar inglés” y otros.

“Siento mucha admiración por Fefita. Impuso con su música un estilo propio, muy original, ella es como yo, de palabras llanas y una mujer de pueblo”, destacó el legislador.

Testimonios

En la actividad se presentó un audiovisual resaltando la exitosa y brillante trayectoria de Fefita la Grande. En el mismo, merengueros como Geovanny Polanco, María Díaz, La India Canela, El Prodigio, La Barbie del Acordeón y Orbis García, dieron sus testimonios sobre la incidencia de la cantante en sus carreras artísticas.

Mientras que Fefita la Grande agradeció el reconocimiento y al senador Antonio Marte por reconocer su legado artístico en la República Dominicana, y el mundo, y externó gratitud a sus colaboradores por acompañarla.

“Para mi es de grandísimo honor recibir este pergamino de las manos de tanta gente honorables que me quieren y me valoran. Solo pido a Dios que me de vida y salud para seguir llevando mi música al país y al mundo”, expresó la destacada merenguera.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, es oriunda del municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. Es la primera mujer exponente de República Dominicana en internacionalizar el merengue típico, llevándolo a Estados Unidos y Europa.

La Mayimba, como es conocida en el mundo artístico, a los 9 años de edad ya amenizaba fiestas a ritmo tambora, güira y acordeón en su pequeño pueblo conocido como San José. Allí empezó a ganarse al público de la región del Cibao debido a su armoniosa interpretación rítmica. Ha grabado más de diez álbumes musicales. Éxitos que se convirtieron en éxitos rotundos, convirtiéndola en la merenguera típica mas airosa de todos los tiempos desde la década de los 80.

Premios

El esfuerzo y la dedicación de la Vieja Fefa la ha hecho merecedora de grandes premios. Entre ellos están El Gran Soberano, máximo galardón otorgado en 2016 por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND).

En el acto de reconocimientos estuvieron familiares y amigos cercanos de Fefita la Grande. Nicolás López, diputado; Félix Alberto Marte Bueno, alcalde del municipio San Ignacio de Sabaneta. Además de colaboradores y funcionarios del Senado.

Además del presidente del Senado, Ricardo de los Santos y Antonio Marte, estuvieron los senadores Carlos Gómez, Cristóbal Castillo, Eddy Nolasco, Lía Díaz Santana, Arys Yván Lorenzo, y Valentín Medrano, y Lenín Valdez.