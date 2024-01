Selena Gómez regresará como Alex Russo en ‘Los hechiceros de Waverly Place’

Disney lanzará una nueva temporada de la multitudinaria serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’, después de más de una década. El gran asombro para todos los amantes de esta serie es que Selena Gómez y David Henrie volverán a reunirse.

Gómez reaparecerá para interpretar a su personaje ‘Alex Russo’, en la nueva temporada de Disney de ‘Los hechiceros de Waverly Place’; la última vez que la actriz y cantante dio vida a este personaje fue en un especial de la serie en marzo del 2013.

Según Deadline, Disney Branded Televisión tomó la decisión de producir un episodio piloto y viendo su recibimiento se decidirá si es rentable el proyecto o no.

Es justamente este episodio piloto el único que tendrá la participación de la cantante de 31 años, quien se volverá a reunir con David Henrie, que también dará vida nuevamente a su hermano, Justin Russo.

Gómez retorna como productora ejecutiva

A diferencia de Selena, quien solamente resultó anunciada como una estrella invitada, Henrie será un actor estable en el elenco de la nueva temporada, que tendrá la participación de otros actores como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos.

Aunque no tendrá un protagónico estable, Selena Gomez será productora ejecutiva de la serie.

«Gómez será la estrella invitada en el piloto de Disney Channel como el personaje que ayudó a lanzar su carrera, Alex Russo, con David Henrie retomando el papel de Justin Russo como personaje regular de la serie. A él se unen los nuevos miembros del reparto Janice LeAnn Brown ( Just Roll with It de Disney ), Alkaio Thiele ( Call Me Kat ) y Mimi Gianopulos ( American Princess )», detalló Deadline.

Con información de: Milenio.com