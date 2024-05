Sandra Berrocal y Crazy Design: ¿Qué está pasando aquí?

SANTO DOMINGO.- La relación de la comunicadora Sandra Berrocal y José Rafael Colon, conocido artísticamente como Crazy Design aparentemente no está en su mejor momento.

Según se ha dado a conocer a través de las redes sociales, estos no están juntos y se encuentran en planes de divorcio; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la pareja.

Un mensaje publicado por el propio artista fue el que avivó los rumores. El urbano causó sorpresa entre sus seguidores, ya que este no acostumbra a hablar sobre sus problemas sentimentales.

“Si no te importa nuestra familia y tu hogar, pues a mí ya tampoco me tiene que importar y como te gusta meterle al bloque vamos a darle las burlas así a lo claro no son buenas” escribió el artista, al tiempo de indicar que estaba casando de mantenerse callado y que brindaría declaraciones sobre la situación. Posteriormente, borró el mensaje compartido.

En ese sentido, la mañana de ayer martes, la panelista Sandra Berrocal, durante su participación en el programa para el cual labora “Viva el Espectáculo” se mostró afligida. La también modelo aseguró que no hablaría sobre la situación que vive con el padre de sus hijos.

“Yo no tengo nada que hablar de ese tema, por el momento” le contestó a su compañero Moisés. Esto en momentos en que este le preguntó si los rumores de desaparición eran verdaderos.