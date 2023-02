Sam Smith y Kim Petras acusados de presentación satánica en los Grammys

Santo Domingo, RD.- Mientras que los conservadores están indignados por la interpretación infernal de «Unholy» de Sam Smith y Kim Petras en los Grammy, la Iglesia de Satán no está impresionada.

David Harris, ministro de la Iglesia de Satanás, reveló al medio estadounidense TMZ, que la actuación de Sam y Kim estuvo «bien» y «nada particularmente especial».

Harris, que ocupa un puesto bastante alto en la Iglesia de Satán (algo así como un cardenal), dijo que las imágenes evocadas en el set de Sam Smith y Kim Petras son similares a las que la gente ya ha visto de otros artistas: ropa roja, cuernos de fuego y de diablo, y ahora todo está pasado de moda.

Hollywood freaks still thinking they’re so edgy with their Satanic themed performances 🤡🤡🤡 #GRAMMYs #kimpetras #SamSmith pic.twitter.com/6IyL8YYFdt