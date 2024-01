Ricardo Arjona celebra sus 60 años con un video de su vida y carrera

El renombrado cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, conmemoró sus 60 años de vida compartiendo un video a través de sus plataformas de redes sociales. Acompañado por su propia canción «Vida», el artista llevó a sus seguidores en un viaje visual desde su infancia hasta su destacada trayectoria artística.

En la descripción de la publicación, Arjona reflexionó: «Ya aprendí cómo es la cosa. Ahora es que se empieza a vivir«. El video presenta momentos íntimos de su vida, capturando la esencia de su crecimiento y su impacto en la escena musical latinoamericana.

Nacido el 19 de enero de 1964 en la pintoresca Antigua, Guatemala, Ricardo Arjona ha dejado una huella imborrable en la música. Recientemente, anunció su retiro de los escenarios después de una carrera ininterrumpida de 38 años, citando problemas de salud.

En sus redes sociales, el artista expresó su agradecimiento a sus seguidores y reflexionó sobre su última gira, «Blanco y Negro». Compartió detalles sobre la difícil decisión de continuar con los conciertos, agradeciendo a los médicos que lo ayudaron a postergar una cirugía inminente.

Arjona concluyó su mensaje de despedida con gratitud hacia sus admiradores: «Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero (…). Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón«.

A lo largo de su carrera, Ricardo Arjona ha dejado un legado musical significativo, con cuatro álbumes que alcanzaron el primer puesto en el Billboard Top Latin Albums en los Estados Unidos y diez en Argentina. Sus éxitos, como «Mujeres», «Jesús es verbo, no sustantivo» y «Te conozco», seguirán resonando en el corazón de sus seguidores.