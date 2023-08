Rauw Alejandro presenta ‘Hayami Hana’: un lamento musical hacia Rosalía

Leer también: Sandra Bullock cuidó a su novio hasta la muerte

El aclamado cantante Rauw Alejandro ha lanzado su nueva canción titulada ‘Hayami Hana’, una emotiva composición que supera los cinco minutos de duración. En esta letra conmovedora, Rauw Alejandro se adentra en su reciente separación de la artista catalana Rosalía, dejando en claro que estaría dispuesto a regresar con ella sin vacilar. La canción surge apenas unas horas después de que Rauw Alejandro eliminara todo rastro de su ex pareja de sus redes sociales.

En ‘Hayami Hana’, Rauw Alejandro atribuye la ruptura a «la prensa, las redes y las presiones de grupo». Desde la ciudad de Los Ángeles, el cantante expresa: «Ella es mi ‘Motomami’… Que vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo», reconociendo así la impresionante carrera de Rosalía.

La culminación de su relación con Rosalía

Hace apenas unos días, Rauw Alejandro confirmó la culminación de su relación con Rosalía, que duró tres años, al afirmar: «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso». Este jueves, el artista puertorriqueño sorprende a sus seguidores con ‘Hayami Hana’, una canción que dedica a su ex pareja y que reitera su compromiso de ser muchas cosas, «pero nunca infiel». Un mensaje que anteriormente utilizó para desmentir alegaciones de infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque.

En la canción, Rauw Alejandro canta: «Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago ‘a cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben, saben un carajo…».

‘Hayami Hana’

El artista también aborda las dificultades de la relación en sus versos: «Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tu las sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Y que pena que las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De que manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer. Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto…».

Además, Rauw Alejandro reflexiona sobre la fama y sus respectivas carreras musicales: «Trabajamos sin parar, pero hasta que punto… Estar en nuestro campito vale más que todo el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama. Todas mis canciones son para tí (…) Si supiera que iba a ser el último abrazo no te hubiera soltado».

Con ‘Hayami Hana’, Rauw Alejandro muestra su vulnerabilidad y emociones a través de la música, ofreciendo a sus seguidores una visión íntima de su relación con Rosalía y las complejidades que la rodean.