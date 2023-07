“Lo digo por experiencia propia”: consejo de Piqué a Rosalía y Rauw Alejandro tras su ruptura

Barcelona, España.- Como si fuera un experto en una separación amorosa, el exfutbolista Gerard Piqué opinó acerca de la reciente ruptura entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro.

Piqué y su socio, Ibaí Llanos, se enteraron sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro durante una transmisión de la King’s League. La noticia los dejó a ambos boquiabiertos, sobre todo a Llanos, quien los entrevistó hace tiempo y derrochaban amor en la plática.

Los panelistas abrieron un debate en el que opinaron al respecto. El primero en participar fue el exjugador del Barcelona, quien recientemente se divorció de la cantante colombiana Shakira.

«Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices», expresó el exfutbolista.

Piqué habló acerca de cómo deben mantener en privado las razones e incluso no permitir opinar a nadie sobre una ruptura sentimental.

A mí no me gusta que la gente hable de mi vida. Ya lo he vivido. Está bien que hayan leído el comunicado, pero dar opiniones sin saber… lo digo por mi propia experiencia. Gerard Piqué, exfutbolista español.

Rosalía se pronunció en una de sus historias en Instagram lo mucho que admira a Rauw y pidió respeto a la complicada situación.

“Yo quiero respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, publicó.

Rauw lo llamo un asunto «privado y complicado», justificando el no haber hablado del tema. Negando una infidelidad hacia la española.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, comentó.

La involucrada en esta historia es la influencer y modelo Valeria Duque, quien también expresó su molestia en redes sociales. Asegurando que la han involucrado de manera malintencionada en el rompimiento de la pareja.

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad… tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”, concluyó.